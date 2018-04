Cagliari - Joao Pedro : la Procura chiede 4 anni di squalifica per doping : Lo scorso 9 marzo era stato notificato che Joao Pedro era stato trovato positivo a un diuretico, ll'idroclorotiazide per la precisione, dopo i test effettuati al termine della partita contro il ...

Cagliari : "4 anni troppi per Joao Pedro" : ANSA, - Cagliari, 24 APR - "Il Cagliari calcio, nell'apprendere quanto disposto dalla Procura federale nei confronti del calciatore Joao Pedro, pur ribadendo l'assoluto rispetto delle attività della ...

Cagliari - Joao Pedro deferito : procura antidoping Nado Italia chiede 4 anni : La procura antidoping Nado Italia ha deferito al Tribunale nazionale antidoping il giocatore del Cagliari Joao Pedro per la sua doppia positività all'idroclorotiazide, un diuretico proibito, ...

Cagliari - via il ds Giovanni Rossi : ANSA, - Cagliari, 9 APR - Bufera in casa Cagliari: sollevato dall'incarico il direttore sportivo Giovanni Rossi. Lo comunica la società in uno scarno comitato sul sito web. La decisione, si legge, ha ...

Cagliari - via il ds Giovanni Rossi : ANSA, - Cagliari, 9 APR - Bufera in casa Cagliari: sollevato dall'incarico il direttore sportivo Giovanni Rossi. Lo comunica la società in uno scarno comitato sul sito web. La decisione, si legge, ha ...

Diretta / Verona Cagliari (risultato live 0-0) streaming video e tv : Lykogiannis out - dentro Miangue : Diretta Verona-Cagliari: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma domenica 8 aprile 2018 alle ore 15.00.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 15:22:00 GMT)

Ora è allarme meningite a Cagliari - altri due casi : gravi un 21enne e una donna di 40 anni : Il giovane è ricoverato all'ospedale Santissima Trinità, l'altra paziente al Brotzu. Profilassi avviata per tutte le persone a loro vicine. Intanto restano stazionarie le condizioni del 19enne di Gesico ricoverato da quattro giorni al Policlinico di Monserrato. Ma è emergenza dopo la morte del ventenne Cagliaritano.Continua a leggere

Meningite - allarme a Cagliari : "C'è un focolaio - evitate i locali affollati". Grave un ragazzo di 19 anni : Dopo il caso di Giovanni Mandas, un altro giovane colpito dalla Meningite: accade a Gesico, in provincia di Cagliari, dove un ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni nel...

Muore a 20 anni nella sua casa di Cagliari : Giovanni colpito da meningite di tipo B : I risultati delle analisi effettuate dal Centro di riferimento regionale dell'Università di Sassari confermano la prima ipotesi fatta dai medici. Giovanni Mandas aveva febbre e altri sintomi da domenica ed è deceduto lunedì.Continua a leggere

Tragedia a Cagliari - Giovanni si accascia e muore a 20 anni : sospetta meningite : Il giovane aveva febbre alta ma le sue condizioni sono peggiorate in poche ore, l'Asl ha avviato approfondimenti sul caso e ordinato la profilassi sui contatti stretti del ragazzo deceduto.Continua a leggere

Cagliari shock - Joao Pedro positivo in due gare : rischia due anni di squalifica : ROMA - Torna il doping in Serie A: il brasiliano del Cagliari Joao Pedro è infatti risultato positivo all'idroclorotiazide , un diuretico, ai test effettuati da Nado Italia subito dopo la partita con ...

Morte Astori - la carriera : dai 6 anni nel Cagliari a capitano della Fiorentina : Davide Astori, capitano della Fiorentina, è morto in nottata per cause non ancora precisate. Secondo quanto si è appreso, il giocatore era in un albergo di Udine con la squadra. A causare la Morte ...