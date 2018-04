“Buon 25 Aprile” e “Buona Festa della Liberazione” | ecco i VIDEO più belli per gli auguri

meteoweb.eu

: RT @RotaryItalia: BUON APRILE! Per #Rotary, Mese della Salute materna e infantile. #IlRotaryFaLaDifferenza - rctmusical : RT @RotaryItalia: BUON APRILE! Per #Rotary, Mese della Salute materna e infantile. #IlRotaryFaLaDifferenza - CarmineFerr : RT @RotaryItalia: BUON APRILE! Per #Rotary, Mese della Salute materna e infantile. #IlRotaryFaLaDifferenza - eliecosmetics : Le spedizioni sono gratis da noi per l'intero mese di aprile. Senza limite di spesa. Buon Aprile :) . . . .… -

(Di martedì 24 aprile 2018) Il 25 aprile si celebra laLiberazione, nel ricordofine del Ventennio fascista,dittatura, di 5 anni di guerra. Da qui è partito il percorso che ha portato al referendum del 2 giugno 1946, quando venne scelta la Repubblica al postoMonarchia. E’ il giorno in cui l’Italia ricorda i fatti del 25 aprile 1945 quando l’esercito nazifascista si ritirava dalle principali città del Nord cedendo alle insurrezioni partigiane. A corredo, di seguito, ida condividere su WhatsApp e Facebook per commemorare questo giorno, per augurare un “Buon 25 Aprile” e una “BuonaLiberazione“. Per non dimenticare quelle importanti pagine di storia del nostro Paese, vi proponiamo una selezione di filmati, tra cui unssimo documentario RAI sulla fineseconda guerra mondiale in Italia trasmesso su Raitre attraverso ...