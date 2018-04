BUFFON | LITE CON BENATIA NEGLI SPOGLIATOI Il portiere sul post Juventus-Napoli

Lite con Benatia - BUFFON chiarisce tutto : "Si cerca di destabilizzare l'ambiente" : "È quel tipo di gossip, palesemente inventato, che si portano dietro le sconfitte di squadre che sembrano non avere talloni d'Achille come la Juventus. Si cerca così di destabilizzare un ambiente e minare le certezze e l'unione di un gruppo". Gigi Buffon torna sull'acceso confronto nello spogliatoio della Juve nell'immediato post-Napoli rivelato nelle scorse ore dagli organi di stampa italiani.Il chiarimento"Sicuramente - prosegue il numero ...

Juventus - BUFFON : 'Vogliono destabilizzarci - nessuna lite con Benatia'. I tifosi con la squadra : 'Vinciamolo' : Gianluigi Buffon parla da capitano. Il numero uno della Juventus ha rilasciato alla televisione ufficiale bianconera una lunga intervista, in cui ha affrontato tanti temi, dal post-Napoli allo ...

BUFFON : "Lite con Benatia? Tutto falso" : "È quel tipo di gossip, palesemente inventato , che si portano dietro le sconfitte di squadre che sembrano non avere talloni d'Achille come la Juventus". Gigi Buffon commenta così le voci su un'accesa ...

Lite BUFFON-Benatia - il portiere non ci sta ed alza la voce : Lite Buffon-Benatia – Ultime ore caldissime in casa Juventus, in particolar modo tensione nelle ultime ore con un infuocato post Juventus-Napoli ed il battibecco tra Buffon e Benatia. Ecco le parole del portiere bianconero alla tv del club: “È quel tipo di gossip, palesemente inventato, che si portano dietro le sconfitte di squadre che sembrano non avere talloni d’Achille come la Juventus. Si cerca così di destabilizzare un ...

BUFFON - lite con Benatia negli spogliatoi/ dopo Juventus-Napoli : in passato presi di mira Balotelli e Cassano : Buffon, lite con Benatia negli spogliatoi: dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 15:01:00 GMT)

BUFFON - LITE CON BENATIA NEGLI SPOGLIATOI/ Dopo Juventus-Napoli : vola pure della frutta! : BUFFON, LITE con BENATIA NEGLI SPOGLIATOI: Dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 13:51:00 GMT)

BUFFON - lite con Benatia negli spogliatoi/ Dopo Juventus-Napoli : "Non fatemi smettere perdendo!" : Buffon, lite con Benatia negli spogliatoi: Dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 11:46:00 GMT)

Juventus a pezzi : “lite nello spogliatoio dopo il ko contro il Napoli - alta tensione BUFFON-Benatia”. Ecco cos’è successo : Juventus, alta tensione nello spogliatoio dopo la sconfitta nella gara di campionato contro il Napoli. La squadra di Massimiliano Allegri esce con le ossa rotte dallo scontro scudetto, i bianconeri hanno un punto di vantaggio sugli uomini di Sarri ma il successo nello scontro diretto ha ribaltato le gerarchie. tensione sempre più alta in casa Juventus e come riporta la carta stampata battibEcco nello spogliatoio al termine della partita, Buffon ...

BUFFON - LITE CON BENATIA NEGLI SPOGLIATOI/ Dopo Juventus-Napoli il faccia a faccia : e il difensore reagisce.. : BUFFON, LITE con BENATIA NEGLI SPOGLIATOI: Dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:35:00 GMT)

BUFFON - furiosa lite nello spogliatoio : il retroscena di Juve-Napoli - : Come a Madrid, Gianluigi Buffon è stato protagonista di un altro sfogo epico dopo la sconfitta nel match scudetto contro il Napoli. Questa volta il portiere della Juventus non ha esternato la sua rabbia davanti alle telecamere e contro l’arbitro, ma negli spogliatoi dell’Allianz Stadium, sgridando apertamente i suoi compagni per il ko interno che ha riaperto totalmente i giochi per la corsa allo scudetto.La Gazzetta dello Sport riporta di un ...

Juventus - Matuidi : "BUFFON mi accolse con un bacio. Al Psg lite con Neymar" : "Il mio primo contatto con Buffon? Un bacio. Mi ha dato un bacio appena sono arrivato alla Juve. L'ho interpretato come un modo per dire: "Sei della famiglia". A raccontare l'aneddoto è Blaise Matuidi,...