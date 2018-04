Buffon | furiosa lite nello spogliatoio | il retroscena di Juve-Napoli

sport.virgilio

(Di martedì 24 aprile 2018) Come a Madrid, Gianluigiè stato protagonista di un altro sfogo epico dopo la sconfitta nel match scudetto contro il. Questa volta il portiere dellantus non ha esternato la sua rabbia davanti alle telecamere e contro l’arbitro, ma negli spogliatoi dell’Allianz Stadium, sgridando apertamente i suoi compagni per il ko interno che ha riaperto totalmente i giochi per la corsa allo scudetto.La Gazzetta dello Sport riporta di un clima molto teso: ultimo a rientraredopo essersi complimentato con gli avversari, l’estremo difensore infuriato ha rimproverato i compagni per l’atteggiamento in campo, accusandoli di stare per gettare al vento la stagione: “Questa non è la!”, avrebbe esclamato. L’esplosione d’ira ha creato una serie di reazioni, provocando soprattutto un botta e risposta carico di tensione tra il veterano e il difensore marocchino Mehdi ...