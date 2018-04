Budapest | Lorenzi fuori al primo turno | battuto da Basilashvili

Tennis - ATP Budapest 2018 : Paolo Lorenzi cede a Nikoloz Basilashvili in due set al primo turno : Niente da fare per Paolo Lorenzi nel primo turno dell’ATP di Budapest (Ungheria). L’azzurro è stato eliminato, dal numero 79 del ranking, il georgiano Nikoloz Basilashvili con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 23 minuti di partita. Un match in cui il Tennista nostrano ha lottato nel primo set per poi cedere nettamente nel secondo ad un Basilashvili molto più brillante da fondo e lucido nell’affrontare i punti importanti ...