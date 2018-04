Brunetti | lo spin doctor di Capri che ha sconfitto il modello Casaleggio

ilmattino

(Di martedì 24 aprile 2018) Anacaprese, 37 anni, una laurea in psicologia, Tiberio, fondatore diFactor, società specializzata in consulenza strategica e comunicazione politica con sedi a Roma e Napoli, è stato chiamato solo 28 giorni prima del voto in Molise per ideare e gestire la campagna elettorale del candidato presidente del centrodestra, Donato Toma, e ...