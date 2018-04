BQ Aquaris X2 e X2 Pro con Android One in arrivo ad inizio maggio

Nuove patch di sicurezza per BQ Aquaris X e X Pro - Sony Xperia XZ Premium - XZ1 Compact - XA2 e L2 : Nuova serie di aggiornamenti per alcuni smartphone Sony e BQ, che ricevono le patch di sicurezza di Google. Non tutti i dispositivi interessati ricevono […] L'articolo Nuove patch di sicurezza per BQ Aquaris X e X Pro, Sony Xperia XZ Premium , XZ1 Compact , XA2 e L2 proviene da TuttoAndroid.

BQ Aquaris X2 e X2 Pro saranno i primi Android One del brand spagnolo : Il produttore spagnolo BQ annuncia che BQ Aquaris X2 w X2 Pro, i suoi prossimi top di gamma, utilizzeranno Android One. Nessuna informazione però per quanto riguarda la scheda tecnica. L'articolo BQ Aquaris X2 e X2 Pro saranno i primi Android One del brand spagnolo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.