Boxe | Clemente Russo | “Voglio l’oro a Tokyo 2020! So che è difficile ma non intendo

oasport

: #boxe Le stagioni passano ma Clemente Russo è sempre molto determinato, con lo stesso sogno ad animarlo - OA_Sport : #boxe Le stagioni passano ma Clemente Russo è sempre molto determinato, con lo stesso sogno ad animarlo - SepeGianlu : #boxe @ClementeRusso si racconta in esclusiva a @UrbanPost_It a due anni da #Tokyo2020 tra ring e progetti futuri->… - carlettoweb : Clemente Russo è un campione! Uno vero, onesto, che dice quello che pensa senza troppi giri di parole! Le persone c… -

(Di martedì 24 aprile 2018) Il percorso diverso la quinta Olimpiade ha preso il via ed il peso delle 36 primavere si fa sentire. Tuttavia, determinato come non mai, il pugile italiano non vuol mollare conscio delle proprie potenzialità e desideroso di ottenere il massimo possibile. Due volte campione del mondo e due argenti a Cinque Cerchi, il campano è sicuro del fatto suo: “L’oro è un traguardo. E’ l’unica cosa che manca nel mio palmares. Assieme ad una laurea. Prima l’oro e poi il titolo in Scienze motorie?”, le parole di, intervistato dal Corriere dello Sport. Un traguardo non certo facile, tenendo conto delle difficoltà delle qualificazioni, ma l’azzurro non è tipo da tirarsi indietro: “La qualificazione è molto dura ma la motivazione è alta. La quinta Olimpiade è un record e la voglio fare. Negli allenamenti e nelle gare mi vedo indietro ...