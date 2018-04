Borsa | Milano a massimi luglio 2015

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 2% : ANSA, - Milano , 24 APR - La Borsa di Milano apre in calo . L'indice Ftse Mib in avvio segna un ribasso dello 0,2% a 23.935 punti.

Borsa : Milano in rialzo con Fca - banche : ANSA, - Milano, 23 APR - Piazza Affari apre la settimana in rialzo con il listino , Ftse Mib +0,64% a 23.982 punti, in ripresa nel finale di seduta, in una giornata caratterizzata da diverse società ...