Bologna | “Paura non abbiamo” | quando le donne finivano in carcere per avere regalato la

(Di martedì 24 aprile 2018) Prima delle contestazioni del ’68 e delle grandi conquiste di nuovi diritti, nella rossa Emilia ci sono statie uomini di cui la storia non sempre ha parlato, che hanno lottato per la propria emancipazione e quella delle generazioni future. Due di loro si chiamano Angela Lodi e Anna Zucchini. L’8 marzo del 1955, a, vennero arrestate perdistribuito la mimosa davanti alla fabbrica Ducati nella Giornata internazionale della donna e condannate a un mese di reclusione neldi San Giovanni in Monte. È da questo luogo di prigionia, oggi diventato la sede del dipartimento di Storia dell’Università, in cui all’epoca venivano rinchiusi politici e lavoratori, sindacalisti e cittadini comuni, che emergono i frammenti di un passato poco conosciuto che ha segnato profondamente il corso degli eventi non solo in Emilia Romagna, ma anche in tutta Italia. A ...