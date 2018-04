Bitcoin - ma anche Ripple - : crollo e sell-off dopo ban di Twitter - quotazione BTC oggi pronta a rimbalzare? : A seguito dei divieti di fare pubblicità sulle criptovalute che sono stati introdotti dai colossi del web oggi in pratica il mondo del web advertising è completamente off-limit , se non a precise ...

Bitcoin rimbalza dopo un weekend di paura. Buone notizie dal G20 : ... che in una lettera di ieri spedita alla vigilia dell'apertura dei lavori del G20 di Buenos Aires ha scritto che il FSB non considera il Bitcoin e le altre criptovalute una minaccia per l'economia ...