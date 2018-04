Berlusconi tifa per governo del presidente

Berlusconi : 'A Madrid ho tifato per la Juventus' : ROMA - ' Ho tifato per la Juventus in quegli ultimi minuti lì. I bianconeri hanno dato prova di grande orgoglio e quindi sono venuti fuori a testa alta. Peccato perché se facevano la stessa cosa che ...

Berlusconi : 'Ho tifato per la Juventus con il Real. Prova di grande orgoglio' : 'Ho tifato per la Juventus in quegli ultimi minuti lì. I bianconeri hanno dato Prova di grande orgoglio e quindi sono venuti fuori a testa alta. Peccato perché se facevano la stessa cosa che aveva ...

Berlusconi : 'Ho tifato per la Juventus a Madrid' : SAN GIULIANO DI PUGLIA , CAMPOBASSO, - ' Ho tifato per la Juventus in quegli ultimi minuti lì. I bianconeri hanno dato prova di grande orgoglio e quindi sono venuti fuori a testa alta. Peccato perché ...

Consultazioni - Berlusconi porta al Colle la Champions : “ho tifato Roma e Juve” : Anche il calcio, con la ‘remuntada’ della Roma sui blaugrana, ha tenuto banco durante il secondo round di Consultazioni al Colle per la formazione del nuovo governo. Raccontano che sia stato Silvio Berlusconi, seduto a fianco del capo dello Stato Sergio Mattarella, a rompere il ghiaccio nello Studio alla Vetrata con una battuta sui big match di Roma e Juve ai quarti di Champions. Ho fatto il tifo per la Roma e la Juve, perchè volevo ...

Silvio Berlusconi - il tramonto : Forza Italia diventa Forza Lega - i fedelissimi che tifano Salvini : Dal partito unico del centrodestra al partito unico a trazione Lega . La differenza, tra prima e dopo 4 marzo, è una sola ma è abissale. Dentro Forza Italia non è più solo il governatore della Liguria ...

Elezioni - Berlusconi : “Alfano fingeva di tifare Milan ma è juventino”. Lui : “Falso. Potrei dire mille cose ma starò zitto” : Il leader accusa l’ex pupillo di essersi finto tifoso del Milan quando invece era juventino. L’ex delfino nega e lancia un messaggio: nonostante gli attacchi continuerà a stare zitto sugli anni trascorsi alla corte di Arcore. È di nuovo scontro tra Silvio Berlusconi e Angelino Alfano. L’ex premier ha tirato in ballo il suo ex ministro della giustizia – poi nominato al vertice del Pdl – durante una manifestazione di ...

Silvio Berlusconi - dopo gli scontri tra antifascisti e polizia : 'Alcuni centri sociali vanno chiusi' : L'ultimo sabato utile per i comizi elettorali è stato monopolizzato dalle notizie di scontri tra polizia e manifestanti dei centri sociali, intenzionati a impedire che si svolgessero le manifestazioni ...

Berlusconi - in mancanza di comunisti se la prende con gli antifascisti : Da Fazio l'ex cavaliere attacca l'antifascismo e chiude il cerchio aperto con il raid di Macerata. Ma l'obiettivo del maquillage politico è fare di certe categorie che hanno segnato il ventennio ...

Berlusconi - in mancanza di comunisti se la prende con gli antifascisti : (Foto: Lapresse) Qualcuno deve aver suggerito a Silvio Berlusconi l’etichetta “storicizzato” da affibbiare al fascismo, visto che da qualche giorno la ripete a ogni intervento mediatico. Lo ha fatto anche ieri sera da Fabio Fazio su Rai1, chiudendo – senza sorprese, per chi aveva individuato il senso dell’operazione Macerata – il cerchio della polemica su fascismo e antifascismo. Proprio nel giorno in cui Laura Boldrini, di fronte al celebre ...

Boldrini : Berlusconi - la nostra Costituzione è antifascista : Laura Boldrini a Silvio Berlusconi: la Costituzione italiana ha origine dalla Resistenza ed è antifascista Roma – Laura Boldini, Presidente della Camera dei deputati, è stata... L'articolo Boldrini: Berlusconi, la nostra Costituzione è antifascista su Roma Daily News.