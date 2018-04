: Chiuso ufficialmente 'forno' con la Lega che in 50 giorni non è riuscita a lasciare Berlusconi. Ora bisogna capire… - mirellaliuzzi : Chiuso ufficialmente 'forno' con la Lega che in 50 giorni non è riuscita a lasciare Berlusconi. Ora bisogna capire… - ilfoglio_it : Gli sconfitti del 4 marzo sono riusciti a fare quello che i vincenti finora, tra un capriccio e un altro, si sono s… - borghi_claudio : Berlusconi: «M5S pericolo, meglio il Pd». Salvini: «Allora vai da solo...»Mattarella, lunedì la decisione -

"Il presidentesache fa". Così, riferendosi alla situazione politica attuale, il leader di FI,a Pordenone in vista delle elezioni in Friuli Venezia Giulia. Dice no ai veti: "Smettiamola di guardarci di sbieco l'uno con l'altro. In un Paese democratico serve "rispetto di tutti verso tutti". "Pensiamo alla pace e alla prosperità del Paese".Poi afferma:"Domani è il giorno della Liberazione che ho più volte preferito chiamare il giorno della libertà", dal 25 aprile "cominciammo a guardare al futuro".(Di martedì 24 aprile 2018)