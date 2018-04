Berlusconi | ' Il centrodestra è unito e non si può dividere'

Governo : Berlusconi - centrodestra non è coalizione artificiale : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Il centrodestra è una forza unica, con la Lega abbiamo governato 9 anni, governiamo importanti regioni. Non c’è nessuna possibilità di essere rappresentati come una coalizione artificiale”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a un’iniziativa elettorale in Friuli. L'articolo Governo: Berlusconi, centrodestra non è coalizione artificiale sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Berlusconi - con 37% doveroso lo faccia centrodestra : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Mi sembra assolutamente doveroso che con il 37 per cento sia il centrodestra a dover fare un Governo”. Lo ha detto Silvio Berlusconi ad un’iniziativa elettorale in Friuli Venezia Giulia. L'articolo Governo: Berlusconi, con 37% doveroso lo faccia centrodestra sembra essere il primo su Meteo Web.

Molise : Berlusconi - avanti centrodestra unito - stop dilettantismo M5S : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Dal Molise parte un segnale nazionale importante: il centrodestra unito ha la capacità di raccogliere il consenso degli italiani per guidare le regioni ed il Paese. Il messaggio degli elettori è stato chiaro, ora dobbiamo impegnarci con tutte le nostre energie per ripetere lo stesso successo in Friuli”. Lo scrive Silvio Berlusconi in una nota in cui commenta il risultato elettorale.Dal Cavaliere ...

Elezioni Molise - sorride il centrodestra ma solo Berlusconi può davvero esultare : E' una vittoria netta, indiscutibile. Il risultato del Molise "farà capire ai nostri leader che il centrodestra è unito e non si può spaccare". Lo afferma all'Adnkronos il candidato di...

Silvio Berlusconi - il messaggio al Pd : 'Governo di centrodestra - con voti o astensione' : Questa è una clamorosa dimostrazione di immaturità politica, di arroganza e di sete di potere, hanno dimostrato in modo inconfutabile che non sarebbe ipotizzabile governare con loro'.

Governo - Di Maio : «Con Salvini si possono fare grandi cose» Berlusconi : «Centrodestra unito» : «Con Salvini si possono fare grandi cose». Luigi Di Maio conferma di avere un rapporto preferenziale con il leader della Lega. All'arrivo al Salone del Mobile, il candidato premier del Movimento 5 ...

Governo - Berlusconi : 'Il leader del centrodestra è sempre Salvini' | Di Maio insiste : 'Governo con la Lega' : "Il centrodestra è unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader". Lo ha detto Silvio Berlusconi, commentando lo stato di salute della coalizione . Per quanto riguarda le voci su un'...

Berlusconi : «Centrodestra unito - nostro leader è Salvini. Mai detto noi con il Pd» Di Maio : con Lega possibili grandi cose : Silvio Berlusconi a Campobasso: «Il centrodestra è unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader». Toti: il M5S scenda dalla torre. Zaia: Lega ineccepibile

'Mai aperto al Pd - Salvini leader del centrodestra unito' - Berlusconi - : Roma, 21 apr. , askanews, Nel centrodestra va 'molto bene, ho parlato anche con Giorgetti, siamo sempre assolutamente convinti che dobbiamo fare un governo. Il centrodestra è unito e Salvini è la ...