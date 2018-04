Berlusconi | I veti non sono democratici

Berlusconi : “Insultati ma da noi mai veti” Salvini : “Faccio di tutto per fare il governo” : Berlusconi: “Insultati ma da noi mai veti” Salvini: “Faccio di tutto per fare il governo” Il leader di Forza Italia ribadisce la fiducia a Matteo Salvini: Tornare alle urne sarebbe un peccato”. Il leader della Lega intanto lascia filtrare un cauto ottimismo. In Molise affluenza in crescita ma la scorsa tornata si votava in due […]

Berlusconi : "Insultati ma da noi mai veti" Salvini : "Faccio di tutto per fare il governo" : Il leader di Forza Italia ribadisce la fiducia a Matteo Salvini: Tornare alle urne sarebbe un peccato". Il leader della Lega intanto lascia filtrare un cauto ottimismo. In Molise affluenza in crescita ma la scorsa tornata si votava in due giorni

Berlusconi : "Insultati ma da noi mai veti" : Il leader di Forza Italia ribadisce la fiducia a Matteo Salvini all'indomani di un possibile incarico esplorativo che Mattarella conferirà a Fico. "Tornare alle urne sarebbe un peccato" ha detto Berlusconi. In Molise affluenza in crescita ma la scorsa tornata si votava in due giorni

Berlusconi : “Da noi mai veti - Pd-M5s? Un tradimento” : Berlusconi: “Da noi mai veti, Pd-M5s? Un tradimento” Il leader di Forza Italia ribadisce la fiducia a Matteo Salvini all’indomani di un possibile incarico esplorativo che Mattarella conferirà a Fico. “Tornare alle urne sarebbe un peccato” ha detto Berlusconi. Continua a leggere

Berlusconi : "Da noi mai veti - Pd-M5s? Un tradimento" : Il leader di Forza Italia ribadisce la fiducia a Matteo Salvini all'indomani di un possibile incarico esplorativo che Mattarella conferirà a Fico. "Tornare alle urne sarebbe un peccato" ha detto Berlusconi.

Governo - Berlusconi : 'Mai posto veti. Pd-M5s? Sarebbe un tradimento : "Noi non abbiamo posto veti su nessuno. Anzi, nonostante le nostre perplessità sui contenuti e i metodi dei 5 Stelle, ci siamo detti pronti a fare responsabilmente la nostra parte, senza pregiudiziali ...

Il M5S brucia le consultazioni : «No a Berlusconi - ora parliamo al Pd» Veti incrociati : chi è contro chi : Il capogruppo Toninelli: «Con Forza Italia impossibile scrivere un patto di governo». E Toti chiude a un accordo centrodestra-dem: «Gli italiani non hanno votato per questo»

Governo - Gelmini : “Forza Italia non mette veti - altri facciano come noi”. “Passo indietro di Berlusconi? Non commento” : “Andremo uniti dal presidente Casellati con la convinzione che spetti alla coalizione arrivata prima il tentativo di formare un Governo: Forza Italia non mette alcun veto su nessuno, ma vuole un esecutivo lontano dai veti. E’ ora di formarlo un Governo: lo dobbiamo agli Italiani. Santanché ha chiesto un passo indietro a Berlusconi? Non commento”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di FI alla Camera. L'articolo Governo, ...

Consultazioni Casellati : ultimatum Di Maio a Salvini/ Governo : nodo Forza Italia - Berlusconi : "Mai posto veti" : Governo, Mattarella dà mandato esplorativo a Casellati: "Presidente del Senato cerchi maggioranza tra M5s e Centrodestra entro venerdì". Oggi al via le Consultazioni: le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 21:29:00 GMT)

Berlusconi : "Mai messo veti nei confronti di nessun partito" : 'L'onorevole Di Maio ha mantenuto la sua posizione di sempre, di non accettare un accordo con il centrodestra nella sua universalità, nei tre partiti che lo compongono. E ha tacciato il centrodestra ...

Berlusconi : da FI mai posto veti al M5S : 20.23 "Da parte nostra non sono mai venuti veti, FI e il presidente di FI non hanno mai posto veti ad una alleanza di centrodestra con M5S", i veti "sono venuti a noi dai Cinque stelle".Lo precisa il leader di FI, Berlusconi, al termine dell'incontro con la presidente del Senato, Casellati. E sottolinea che è Di Maio a "non accettare la possibilità di un accordo con il centrodestra,che anzi ha definito una coalizione artificiale: dice una cosa ...

Berlusconi : da FI mai posti veti al M5S : 20.23 "Da parte nostra non sono mai venuti veti, FI e il presidente di FI non hanno mai posto veti ad una alleanza di centrodestra con M5S", i veti "sono venuti a noi dai Cinque stelle".Lo precisa il leader di FI, Berlusconi, al termine dell'incontro con la presidente del Senato, Casellati. E sottolinea che è Di Maio a "non accettare la possibilità di un accordo con il centrodestra,che anzi ha definito una coalizione artificiale: dice una cosa ...

Governo - Berlusconi : “Centrodestra non è artificiale. Noi mai posto veti al M5S” e domani secondo giro di consultazioni : “Noi non abbiamo potuto far altro che mantenere la nostra posizione da parte nostra non sono mai stati messi dei veti nei confronti di nessuno quindi dei veti che sono venuti a noi”. Lo dice il leader di Fi Silvio Berlusconi, al termine dell’incontro con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. “Dovevo andare domani in Molise, la presidente ci ha pregato di essere ancora disponibili per un incontro perché ...

CONSULTAZIONI CASELLATI - SCONTRO DI MAIO-SALVINI/ Lega “governo M5s-Centrodestra - basta veti”. Nodo-Berlusconi : Governo, Mattarella dà mandato esplorativo a CASELLATI: "Presidente del Senato cerchi maggioranza tra M5s e Centrodestra entro venerdì". Oggi al via le CONSULTAZIONI: le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:22:00 GMT)