Benzina e diesel | prezzi su per il Ponte

Benzina e diesel ripiegano : Roma, 23 apr. , AdnKronos, - Torna la calma sulla rete carburanti nazionale. Dopo il giro di rialzi registrato la passata settimana, infatti, non si segnalano oggi interventi sui prezzi raccomandati ...

Benzina e diesel ripiegano : Roma, 23 apr. , AdnKronos, Torna la calma sulla rete carburanti nazionale. Dopo il giro di rialzi registrato la passata settimana, infatti, non si segnalano oggi interventi sui prezzi raccomandati ...

Benzina e diesel ripiegano : Torna la calma sulla rete carburanti nazionale . Dopo il giro di rialzi registrato la passata settimana, infatti, non si segnalano oggi interventi sui prezzi raccomandati delle compagnie, mentre le ...

Benzina e diesel ripiegano : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – Torna la calma sulla rete carburanti nazionale. Dopo il giro di rialzi registrato la passata settimana, infatti, non si segnalano oggi interventi sui prezzi raccomandati delle compagnie, mentre le quotazioni della Benzina e del diesel in Mediterraneo evidenziano un leggero ripiegamento.Sul territorio, intanto, prezzi praticati in salita sull’onda degli aumenti dei giorni scorsi. Nel dettaglio, in base ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : stop agli aumenti : Sulla rete carburanti nazionale non si segnalano oggi interventi sui Prezzi raccomandati delle compagnie. Sul territorio, Prezzi praticati in salita. Secondo l’elaborazione di ‘Quotidiano Energia’ dell’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,581 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,581 a 1,603 euro/litro (no-logo a 1,554). Il prezzo medio ...

Benzina e diesel - raffica di rialzi : Dopo il rialzo deciso ieri da Eni, raffica di rialzi sulla rete carburanti nazionale anche perché sui mercati petroliferi internazionali il barile ha toccato ieri nuovi massimi dal 2014, mentre ...

Benzina e diesel - ritocchi al rialzo : Dopo poco più di una settimana Eni torna a ritoccare al rialzo i listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, con il barile che ha toccato ieri nuovi massimi dal 2014. Stando alla ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : ritocchi al rialzo : Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina e gasolio. Ecco le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,576 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,547), diesel a ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : ritocchi al rialzo sulla rete carburanti : ritocchi al rialzo sulla rete carburanti nazionale: si registrano gli interventi sui Prezzi raccomandati di Ip (+1 cent su benzina e diesel) e di Italiana Petroli (ex TotalErg, +1 cent sulla verde e +2 cent sul gasolio). Tamoil replica la mossa di ieri: +1 cent su entrambi i prodotti. Sul territorio Prezzi praticati in salita generalizzata. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori ...

Benzina e diesel - ritocchi all'insù : Proseguono i movimenti al rialzo sulla rete carburanti nazionale . Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo ancora in aumento, infatti, oggi sono Esso, Q8 e Tamoil a ritoccare all'...

Benzina e diesel - ritocchi all’insù : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – Proseguono i movimenti al rialzo sulla rete carburanti nazionale. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo ancora in aumento, infatti, oggi sono Esso, Q8 e Tamoil a ritoccare all’insù di 1 centesimo i prezzi raccomandati di Benzina e diesel, dopo che ieri era stata Eni a mettere a segno una mossa analoga.Sul territorio, prezzi praticati senza scosse in attesa di recepire gli ultimi ...

Prezzi carburanti : rialzi su Benzina e diesel : Movimenti al rialzo sulla rete carburanti nazionale: Esso, Q8 e Tamoil ritoccano all’insù di 1 centesimo i Prezzi raccomandati di benzina e diesel. Sul territorio Prezzi praticati senza scosse. Secondo l’elaborazione di ‘Quotidiano Energia’ dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,561 ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : ancora stabilità sulla rete carburanti : Prosegue la fase di stabilità sulla rete carburanti nazionale: per il decimo giorno consecutivo non si registrano interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Anche sul territorio Prezzi praticati all’insegna della calma. Secondo l’elaborazione di ‘Quotidiano Energia‘ dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità ...

Migliori App per trovare Prezzi e Distributori di Benzina - Diesel - Metano e GPL : Migliori Applicazioni per Android ed iOS dove trovare i Prezzi più bassi e Distributori di carburante Benzina, Diesel, Metano e GPL trovare i Prezzi più bassi per Benzina, Diesel, GPL e Metano con lo smartphone Che abbiate una macchina, uno scooter, una moto o una motozappa a motore, vi servirà sicuramente fare rifornimento e trovare […]