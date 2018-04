Basket | violenta rissa tra i tifosi di Virtus Bologna e Varese | c' è anche un ferito

ilgiornale

(Di martedì 24 aprile 2018) Alcunidellae dell'Openjobmetishanno trasformato una domenica di sport in unavergognosa. Prima della partita di, nei pressi del PalaDozza e più precisamente in via Calori, circa cinquanta supporters di entrambe le squadre se le sono date di santa ragione. Diversi testimoni hanno parlato di cinghiate, manganellate e coltelli: una persona è rimastaferita ad una gamba, probabilmente perché colpito da un fendente. Il ragazzo in questione, tifoso della, avrebbe cercato di scappare visto il sangue che scorreva copioso dalla sua gamba. Nessuno delle forze dell'ordine, però, è stato informato di persone ferite e sul posto non si è palesata alcuna ambulanza.Le forze dell'ordine hanno però rinvenuto un vero e proprio arsenale all'interno delle automobili deilombardi e trenta di loro sono stati denunciati. All'interno delle ...