Baby George | «Il mio fratellino | ecco un altro poraccio»

(Di martedì 24 aprile 2018) Se voleva iniziare facendo un dispettuccio al suo fratello maggiore, il terzo royal(di cui non è ancora noto il nome ma moltissimi scommettono su Arthur) si può dire che ci sia riuscito. Nascere alle 11.01 , mezzogiorno per noi in Italia, nel giorno in cui l’Inghilterra celebra il St.Day (con tanto di doodle su Google), festa del santo patrono, è stata mossa astuta. E la reazione di, che dovrà per sempre condividere il suo onomastico con il compleanno delminore, non si è fatta attendere. «Nuntio vobis, gaudium minimum. Habemus poraccium!», annuncia dalla pagina Facebookti disprezza (naturalmente non gestita da lui ma da qualcuno che sforna meme esilaranti), in cui il principino, con humor pungente e tipicamente inglese disprezza «i poracci» in generale ma in particolare quelli della sua famiglia, sempre che si possano ...