Avviso | Chiusura uffici FGI

Elezioni politiche italiane del 2018 - l’Avviso del Campidoglio : “Votate il prima possibile - almeno un’ora prima della chiusura” : “Le code registrate in queste ore, anche in altre città italiane, sono dovute in gran parte alle nuove operazioni richieste per il tagliando antifrode. Pertanto, rinnovando l’invito ai cittadini all’esercizio del proprio diritto di voto, si suggerisce di recarsi ai seggi prima possibile e comunque almeno un’ora prima della loro chiusura”. Lo scrive il Campidoglio in una nota. L'articolo Elezioni politiche italiane ...