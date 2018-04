Avellino-Venezia | Finale Andata FIBA Europe Cup 2018 | programma | orari e tv

Basket - Serie A : Brescia ferma Milano. Colpi esterni di Cantù - Venezia - Cremona - Avellino e Varese : Serie A Il calendario Il 27° turno del campionato di Serie A è tutto da gustare. Alle 12 la Reyer sbanca Sassari e aggancia provvisoriamente l'Olimpia, chiamata in serata a una trasferta delicata ...

Basket - Europe Cup 2018 : Finale Avellino-Venezia. Data - programma - orario e tv : ... ore 20.45 Avellino-Venezia Ritorno mercoledì 2 maggio, ore 20.45 Venezia-Avellino diretta streaming su http://youtube.com/FIBA CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL Basket

Basket - Europe Cup 2018 : Finale Avellino-Venezia. Data - programma - orario e tv : La Finale della Europe Cup 2018 di Basket parlerà totalmente italiano: a contendersi il trofeo infatti saranno Umana Reyer Venezia e Sidigas Scandone Avellino. La Finale avrà sempre la formula del doppio confronto, con la somma punti al termine degli 80 minuti a decretare la vincitrice del torneo. Gara di anData mercoledì 25 aprile alle ore 20.30 ad Avellino, ritorno alla stessa ora, esattamente una settimana più tardi, mercoledì 2 maggio a ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : DERBY ITALIANO IN FINALE! Venezia perde in Olanda - ma raggiunge Avellino : La finale della FIBA Europe Cup 2018 sarà tutta italiana. Nell’ultimo atto della competizione si sfideranno la Sidigas Avellino e la Reyer Venezia. Dopo la qualificazione raggiunta ieri sera dagli irpini, oggi è toccato alla squadra veneta che ha perso in terra olandese contro il Donar Groningen (83-80), ma grazie al +10 dell’andata è riuscita a centrale l’accesso alla finale. Il protagonista in casa Venezia è Michael Bramos, ...

DIRETTA / Groningen Venezia (risultato finale 83-80) : Reyer in finale - sarà derby con Avellino! (Europe Cup) : DIRETTA Groningen Venezia, risultato finale 83-80: la Reyer resiste e difende il +10 dell'andata, qualificandosi per la finale di Europe Cup dove incrocerà Avellino nel derby italiano(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 21:27:00 GMT)

Basket - Europe Cup 2018 : Venezia e Avellino vincono le semifinali d’andata. La finale italiana è più vicina : La possibilità di una finale tutta italiana nella FIBA Europe Cup si fa più concreta dopo le partite di andata. Ci sono ancora 40 minuti da giocare ma la Reyer Venezia e la Sidigas Avellino hanno vinto i rispettivi match, in casa. Vantaggi minimi, non confortanti (specie nel secondo caso), ma comunque un bottino da difendere tra sette giorni. La Reyer Venezia ha impresso il suo ritmo sin dall’inizio della partita. Pochi minuti, infatti, e ...

FIBA Europe Cup - Rich salva Avellino. Vince anche Venezia : ROMA - Cominciano con una vittoria casalinga di misura le semifinali di FIBA Europe Cup della Sidigas Avellino che ha sconfitto 75-72 i danesi del Bakken Bears. Trascinati dallo scatenato Jason Rich , ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : le semifinali. Venezia e Avellino obbligate a vincere nell’andata in casa : Scattano domani con le sfide d’andata le semifinali di FIBA Europe Cup. Il primo passo verso la conquista della finale per la Reyer Venezia e la Sidigas Avellino. Le due squadre italiane sognano un derby tricolore nell’ultimo atto della competizione, ma prima dovranno superare nella doppia sfida rispettivamente gli olandesi del Donar Groningen e i danesi del Bakken Bears. Andata in casa per la Reyer reduce dalla vittoria nei quarti ...

Basket - Serie A : Milano e Venezia in volo. Brescia e Avellino in scia : Serie A Il nuovo calendario Dopo l'anticipo del sabato Virtus-Bologna-Cantù, con la vittoria della Red October preziosissima in chiave playoff, si completa oggi il 25° turno del campionato di Serie A, ...

Basket - serie A Milano sull ottovolante - ma Venezia e Avellino non perdono terreno : ROMA - Non steccano le prime della classe nella 25esima giornata del massimo campionato di pallacanestro. Milano sale sull'ottovolante , nel senso di affermazioni consecutive, e difende il suo primato ...

Vitali esalta Brescia - Milano batte Torino. Bene Avellino e Venezia : ROMA - Si è aperta con la vittoria esterna di Brescia, che ha sbancato Sassari 80-76, la domenica del venticinquesimo turno di Serie A. A guidare al quarto successo consecutivo i biancoblu al termine ...

Tonut stoppa Avellino - Venezia scappa nel finale : ROMA - Nel posticipo di giornata, Venezia supera Avellino 88-74 e ribalta anche il -10 nel confronto diretto con la Sidigas. A fare la differenza al Taliercio sono stati Watt , 21 punti, e Stefano ...

Basket - 24a giornata Serie A 2018 : Venezia fa suo il posticipo contro Avellino : La Reyer Venezia si conferma al secondo posto, restando in scia della capolista Olimpia Milano. Nel posticipo d’alta classifica della 24a giornata la squadra di coach De Raffaele supera 88-74 la Sidigas Avellino. Una vittoria importante per i veneti e che, invece, segna la definitiva resa degli irpini nella lotta alle posizioni di vertice, perdendo contatto anche dalla terza piazza occupata da Brescia. In casa Venezia il miglior marcatore ...

Tonut stoppa Avellino - Venezia scappa nel finale : ROMA - Nel posticipo di giornata, Venezia supera Avellino 88-74 e ribalta anche il -10 nel confronto diretto con la Sidigas. A fare la differenza al Taliercio sono stati Watt , 21 punti, e Stefano ...