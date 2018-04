Audi Q8 - Primi teaser della Suv

Kia Sportage - Primi collAudi per il facelift : Nel 2019, a quattro anni di distanza dal debutto al Salone di Francoforte, la Kia Sportage si rifarà il look proponendosi sul mercato in una veste totalmente aggiornata. Il facelift della Suv introdurrà importanti novità estetiche che saranno affiancate da aggiornamenti tecnici della gamma propulsiva e dall'introduzione di dotazioni e tecnologie inedite.Nuovo look. Il restyling di metà carriera della sport utility è stato appena avvistato su ...

Audi e-tron - Via ai pre-ordini in Italia per i primi 200 esemplari : L'Audi apre anche in Italia i pre-ordini della nuova e-tron, la prima Suv elettrica del marchio tedesco. Il debutto è previsto per la fine del 2018, ma i clienti interessati potranno già versare 3.000 euro, tramite il sito www.e-tron.Audi.it, per assicurarsi uno dei primi 200 esemplari disponibili. L'avvio delle prenotazioni coincide con l'evento dell'ePrix di Roma della Formula E, dove l'Audi è presente in forma ufficiale e dove è ...

Porsche 911 - Primi collAudi per la Speedster : La Porsche 911 Speedster esce allo scoperto. Queste sono le prime foto spia della attesissima variante biposto roadster della sportiva tedesca, ormai tradizionalmente chiamata a chiudere il ciclo vitale delle generazioni della vettura. accaduto con la 911 "Serie G", con la 964 e con la 997 e ora avverrà con la 991, per la gioia dei collezionisti e degli appassionati. Con la 992 in arrivo sul mercato all'inizio del 2019, è probabile ...

The Voice of Italy 2018 : i primi concorrenti delle Blind Auditions : La musica torna protagonista su Rai 2 con la nuova edizione di The Voice of Italy 2018: ecco tutti i concorrenti scelti durante la prima puntata delle Blind Auditions Giovedì 22 marzo ha debuttato su Rai 2 la quinta edizione di The Voice of Italy 2018. Durante la prima puntata il pubblico ha conosciuto i quattro giudici: J-Ax, Francesco Renga, Al Bano e Cristina Scabbia chiamati a selezionare i talenti da portare nelle rispettive squadre. ...