Atti di bullismo a scuola | il Gip fa tornare ragazzi a lezione

Gabrielli 'Il bullismo è una forma di omologazione che appiAttisce e prevarica' : ROMA - Altro che trasgressori delle regole. I bulli sono ragazzi 'omologati' che credono di avere le verità in tasca. E' quanto afferma il capo della Polizia Franco Gabrielli in un'intervista con ...

Lecce - denunciati Atti bullismo a scuola : 12.50 I genitori di un ragazzo di 17 anni hanno presentato un esposto in Procura a Lecce nel quale denunciano che il giovane sarebbe vittima di atti di bullismo a scuola: picchiato e umiliato dai compagni di classe. Hanno allegato alla denuncia anche un video. Il filmato sarebbe stato girato da un altro amico del giovane. Si vede in particolare uno studente che aggredisce il compagno tirandogli calci e minacciandolo con una sedia.Per la ...

Atti di bullismo su compagno di scuola - ordine di permanenza in casa per 2 ragazzi : Chieti - ordine di permanenza in casa per i due studenti minorenni responsabili di avere aggredito, minacciato e insultato a scuola, l'8 novembre 2017, un ragazzo di 14 anni: lo ha deciso il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila disponendo l'ordinanza per i responsabili degli Atti di bullismo avvenuti in un istituto superiore della provincia di Chieti nei confronti di un ragazzo dell'area frentana che frequenta la prima ...

Polizia : una app per segnalare Atti bullismo - arriva 'You Pol' : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Una app gratuita che consente a chiunque, e in forma anonima, di segnalare atti di bullismo e qualsiasi altra forma di reato. 'You Pol', questo il nome della app, è stata presentata oggi dal vicequestore della Polizia Manfredi Borsellino agli studenti dell'Istituto Man

Scuola : Centro Pio La Torre - uno studente su 3 ha assistito a Atti di bullismo : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) – Un ragazzo su tre afferma di aver assistito ad atti di bullismo, quasi il 90% degli studenti pensa sia un fenomeno molto diffuso all’interno delle scuole e il 42% pensa che sia la Scuola il contesto nel quale maggiormente si faccia uso della violenza. Sono alcuni dei dati del questionario sulla percezione mafiosa e antiviolenza condotto dal Centro Pio La Torre tra oltre 2500 studenti che hanno ...

Olgiate Olona - L'Albero spezzato - film e dibAttito. Si parte dal bullismo : L'ingresso sarà libero e verrà richiesto un contributo minimo; l'eventuale netto ricavato verrà devoluto per il sostegno di progetti di realtà operanti nel mondo dell'infanzia e dei minori. Ti ...

Ascoli - arriva Pinocchio. Un burAttino contro il bullismo : Il Teatro Umbro dei Burattini, diretto da Andrea Bertinelli e Vioris Sciolan, ha alle spalle centinaia di spettacoli in tutta la Penisola, dal Friuli alla Sicilia, e si appresta a toccare nuove ...