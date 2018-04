Attentanto a Toronto | morti e feriti | tutta la verità e i dettagli

Blastingnews

(Di martedì 24 aprile 2018) La polizia canadese sta interrogando il sospettato autista di un furgone noleggiato che è piombato sui pedoni nel nord di, lunedì 23 aprile 2018, uccidendo 10 persone e ferendone 15. Alek Minassian, 25 anni, non era in precedenza noto alle autorità, ha detto la polizia. L'incidente sembra essere intenzionale ma il motivo non è ancora chiaro. Il primo ministro canadese Justin Trudeau riferisce del suo rammarico riguardo "l'attacco tragico e insensato". Nel frattempo, un ufficiale è stato elogiato per non aver aperto il fuoco durante uno momento di stallo molto teso con il sospettato, che affermava di essere armato. La trasmissione video su "CBC News" mostrava un uomo che puntava quella che sembrava essere una pistola contro gli agenti e che gridava "uccidimi". L'ufficiale diceva all'uomo di scendere dal furgone. Quando il sospetto diceva che aveva una pistola, l'ufficiale ...