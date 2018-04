Attacco hacker a ospedali nel mondo

IlGiornale.it sotto Attacco hacker : Ore 6:39. Una scritta a caratteri cubitale, poco sotto la testata del Giornale.it. Al posto dell'ultima ora: "Berlusconi in galera. AnonPlus fornisce prove alla magistratura". E poi il link al sito degli hacker che questa notte sono riusciti a entrare nel nostro portale cambiandone alcune configurazioni e pubblicando una notizia falsa. L'attacco porta appunto la firma di AnonPlus, un gruppo gruppo internazionale di pirati del web che si sono ...

Giulia Blasi - #quellavoltache - : 'Da due giorni il mio sito è sotto Attacco hacker' : 'Ci vorrebbero più firme femminili, soprattutto nelle pagine di cronaca, economia e politica internazionale'. Ma non solo. I siti che ospitano solo articoli di giornaliste, che raccontano solo il ...

Giulia Blasi (#quellavoltache) : "Da due giorni il mio sito è sotto Attacco hacker" : "La narrazione che si fa delle donne nei media mainstream italiani è orientata a preservare l’idea che una donna sia al mondo innanzitutto per essere guardata”. Giulia Blasi ha appena finito il suo workshop al Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia. Ha parlato di violenza e molestie e di come, questi e altri temi, vengono raccontati dai media italiani. Lo ha fatto, come sempre, senza risparmiarsi. Ma ...

Despacito cancellato da Youtube/ Attacco hacker al brano - poi... ecco cos'è accaduto ma è tornato poi? : Despacito, la canzone di Louis Fonsi e Daddy Yankee, è stata cancellata da Youtube. Un Attacco hacker ha eliminato la hit estiva da 5 miliardi di visualizzazioni, poi però è tornata online..(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 18:45:00 GMT)

Allarme truffe Unicredit - Intesa Sanpaolo - Postepay : hacker all'Attacco : E' in corso una vera e propria ondata di tentativi di #truffe nei confronti dei clienti # Unicredit , #Intesa Sanpaolo e Postepay . L' Allarme viene dalla Polizia Postale che, nello specifico, segnala ...

Atlanta - Attacco hacker alle istituzioni. Anche questa volta si poteva evitare : Il sindaco di Atlanta nell’uovo di Pasqua non ha trovato la soluzione al suo problema. Nessuno dei suoi collaboratori e neAnche un qualsivoglia cittadino di notoria fortuna ha avuto come sorpresa la chiave per decifrare il patrimonio informativo che consente il regolare funzionamento della città e della sua cintura metropolitana (con quasi sei milioni di abitanti). Visto che le feste sono trascorse, spieghiamoci meglio. Da dieci giorni la ...

Cyber security : Under Armour colpita da Attacco hacker : Roma, 30 mar. , askanews, La società di abbigliamento sportivo Under Armour è stata vittima di un importante attacco hacker che ha portato alla sottrazione di informazioni sensibili di decine di ...

Under Armour - Attacco hacker Violati 150 milioni di account Nel mirino l'app MyFitnessPal : La societa' americana di abbigliamento sportivo Under Armour ha reso noto che sono stati Violati circa 150 milioni di profili della sua app MyFitnessPal, l'applicazione che permette di tenere un diario on line su alimentazione Segui su affaritaliani.it

Cosa sappiamo dell'Attacco hacker di Anonymous al sito del Miur : L'articolo è stato modificato alle 22.15 con la nota ufficiale del ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, dove si commenta l'entità dell'attacco hacker. La buona scuola di Matteo Renzi non piace ad Anonymous? che per dispetto ha messo in rete 26 mila indirizzi di posta elettronica dei professori di ogni ordine e grado che afferiscono al Ministero per l’Istruzione, ...

Attacco hacker al sito del MIUR : rubate migliaia di mail e password private : Attacco hacker al sito ufficiale del MIUR. Come evidenziato dal sito www.agi.it, nella giornata di ieri è stato reso noto dal Ministero dell’Istruzione l’Attacco online. I cosiddetti Anonymous (termine per identificarsi come gruppo di hacktivists) hanno rivendicato l’Attacco con un messaggio rivolto, in primis, al ministro Valeria Fedeli. Nello specifico, il gruppo italiano che ha […] L'articolo Attacco hacker al sito del MIUR: rubate ...

Attacco hacker al Miur : pubblicati migliaia di indirizzi e password di 26mila professori : Poche ore fa un gruppo di hacker ha pubblicato indirizzi e password di oltre 26 mila caselle mail di insegnanti italiani di tutte le scuole. Gli hacker hanno diffuso le informazioni insieme a un comunicato in cui...

Bitcoin - crollo di oggi causato da un Attacco hacker a Binance? Le criptovalute tremano : ...responsabilità del crollo delle criprtovalute oggi è stata imputata alle indiscrezioni di stampa relative ad un possibile attacco hacker che potrebbe aver subito uno dei più grandi exchange al mondo, ...

Non accettare l’amicizia Facebook di Martina Colaninno : bufala o Attacco hacker? : Ci sono alcune catene che di tanto in tanto tornano attuali sui social, come quella che ci invita a non accettare richieste di amicizia Facebook, a partire da oggi, da parte di una certa Martina Colaninno. Il messaggio in questione in questione ricorda tantissimo quello che negli ultimi mesi ha visto protagonista qualche altro account, come nel caso di Fabrizio Bonomi e Marcella Labelle Carradori. Proprio a partire dai casi appena linkati, posso ...