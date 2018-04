Atlante delle terre conosciute

Salute : dall’erisimo alla mirra - l’Atlante delle erbe amiche della voce : C’è un tesoro prezioso per la voce. E’ un tesoro verde e talvolta basta guardare all’altezza dei piedi per scovarlo, magari a pochi metri da una strada di città. Come l’erisimo, erba spontanea officinale che per le sue proprietà si è guadagnata l’appellativo di ‘erba dei cantanti‘. L’hanno intercettata anche a Milano gli esperti della Facoltà di scienze agrarie e alimentari dell’università ...