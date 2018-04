Asus Zenfone 5 | come ricevere fino a 125 euro di rimborso permutando lo Zenfone usato

La recensione dell'Asus Zenfone 5 - ZE620KL - : Come di consueto l'azienda taiwanese ha portato una rosa di varianti diverse, ognuna con una peculiarità principale ma tutti orientati verso il mondo fotografico. La famiglia Zenfone 5, che condivide ...

Sale la febbre per l’Asus Zenfone Max Pro M1 : eventuale device Android One : Oggi vogliamo dedicare questo articolo all'ASUS ZenFone Max Pro M1, un nuovo dispositivo che potrebbe star prendendo forma, e di cui probabilmente sentiremo molto parlare da qui alle prossime settimane. Nonostante il nome improbabile (l'azienda taiwanese è spesso solita ricorrere a sigle così ingarbugliate), il device potrebbe sorprendere piacevolmente, soprattutto per la presunta adozione di Android One. Secondo quanto raccontato da ...

Asus Zenfone Max Pro M1 è ufficiale : una batteria da 5.000 mAh vi basta? : ASUS ha presentato in India un nuovo smartphone: ASUS ZenFone Max Pro M1. Si tratta di un dispositivo che stupisce soprattutto per quanto riguarda l'autonomia grazie a una batteria da ben 5.000 mAh. Display da 5,99 pollici, Qualcomm Snapdragon 636 e le tre configurazioni differenti completano il quadro. L'articolo ASUS ZenFone Max Pro M1 è ufficiale: una batteria da 5.000 mAh vi basta? proviene da TuttoAndroid.

Asus Zenfone Max Pro M1 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : ASUS Zenfone Max Pro M1 Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche ASUS Zenfone Max Pro M1 ufficiale: 5,99″ FHD+, Snap 636 e batteria da 5000 mAh. Lato hardware questo ASUS Zenfone Max Pro (M1) non è sicuramente un top di gamma, ma punta al sodo. Autonomia prima di tutto, grazie all’ampia batteria da 5.000 mAh che promette 48 ore di […]

Da oggi in Italia Asus Zenfone 5 - il rivale dell’iPhone X a 399 euro : (Foto: Alessio Caprodossi) Ci ha messo un po’ a rendersi disponibile, ma finamente è arrivato: è Zenfone 5, lo smartphone che Asus ha presentato al Mobile World Congress di fine febbraio per rinnovare la sua linea di telefoni di punta. Il telefono ha fatto parlare di sé già da prima del lancio per via di un design che trae decisamente ispirazione da iPhone X. Il display con notch l’elemento più evidente, ma anche la disposizione ...

Asus Zenfone 5 - ZE620KL - ufficialmente in vendita in Italia. Costa 399' con custodia in regalo : Gli avatar ZeniMoji possono essere utilizzati nelle video chat o in live-streaming, così come nelle normali chat di testo per renderle più divertenti. ASUS ZenFone 5 , ZE620KL, è disponibile a ...

Asus Zenfone Max Pro M1 specifiche e immagini svelate : con Android One? : svelate le immagini e le specifiche hardware e software del prossimo Asus Zenfone Max Pro M1 prima del suo annuncio ufficiale: fa parte dei dispositivi inclusi nel progetto Android One.Dopo aver svelato la nuova gamma Asus Zenfone 5 (il modello 5 normale farà il debutto proprio oggi 23 aprile 2018 in Italia), l’azienda asiatica è quasi pronta per lanciare un nuovo dispositivo che forse farà parte del progetto Android One.Continue reading ...

ZenFone Max Pro M1 è il Battery Phone di Asus : 5.000mAh : L’Asus ZenFone Max Pro M1 è il nuovo Battery Phone con una batteria da ben 5.000mAh, doppia fotocamera posteriore ed un bel design Asus ZenFone Max Pro M1: Scheda tecnica completa del medio gamma di Asus Asus si appresta a lanciare il suo Battery Phone, il ZenFone Max Pro M1, che grazie alla batteria da […]

Ecco Asus Zenfone Max Pro M1 nelle prime immagini e specifiche : Evan Blass fomenta chi sta aspettando con trepidazione il nuovo ASUS ZenFone Max Pro M1 con un semplice tweet. Confermate alcune precedenti indiscrezioni come ad esempio la presenza di una dual cam posteriore e di uno Snapdragon 636. Oltre a questo emergono anche le prime immagini che mostrano le linee e le due colorazioni del nuovo smartphone ASUS. L'articolo Ecco ASUS ZenFone Max Pro M1 nelle prime immagini e specifiche proviene da ...

L'intelligenza artificiale incontra Asus : ZenFone 5 disponibile anche a Biella : Gli avatar ZeniMoji possono essere utilizzati nelle video chat o in live-streaming, così come nelle normali chat di testo per renderle più divertenti. ASUS ZenFone 5 , ZE620KL, è disponibile a ...

Novità nascoste per Asus Zenfone 3 con aggiornamento 53 : più dettagli sulla batteria : Un fine settimana ricco di Novità per chi ha deciso di puntare su un Asus ZenFone 3 nel corso dell'ultimo anno e mezzo, considerando il fatto le varianti ZE552KL e ZE520KL stanno ricevendo proprio in queste ore l'aggiornamento 53 come vi abbiamo riportato praticamente in tempo reale nella giornata di ieri. Quali sono le migliorie effettivamente introdotte dal pacchetto software? Proviamo a riepilogare quanto è stato riportato in queste ore dal ...

Batteria andata per l’Asus Zenfone 2? Ecco i costi da dover considerare : Crescono con il trascorrere delle settimane le lamentele da parte di coloro che stanno riscontrando problemi sempre più pesanti con la Batteria dell'Asus ZenFone 2. Al dì là di qualche bug isolato ed anomalo che abbiamo trattato anche sul nostro magazine nei mesi scorsi, è importante concentrarsi in questi giorni anche sulla possibilità di sostituire questo particolare componente. L'operazione non è delle più semplici, giusto premetterlo per ...

Nuovo passo in avanti per Asus Zenfone 3 con aggiornamento 53 : cosa cambia : Finalmente riparte l'aggiornamento Asus ZenFone 3 per le due varianti più diffuse anche nel nostro mercato, ossia la ZE520KL e la ZE552KL. Il Nuovo firmware è il 15.0410.1803.53 e le notifiche via OTA dell'update hanno cominciato ad essere visualizzate sugli esemplari interessati solo da poche ore. Quali cambiamenti porta con se il rilascio? Prima di tutto un precisazione doverosa. L'aggiornamento attuale per gli Asus ZenFone 3 riguarda al ...

Compra Asus Zenfone 5 Con 50 Euro Di Sconto : ASUS ZenFone 5 offerte, prezzo, dove Comprare al prezzo più basso. Ecco come acquistare ASUS ZenFone 5 in Italia con uno Sconto di 50 Euro al prezzo finale di 350 Euro Comprare ASUS ZenFone 5 con Sconto di 50 Euro Come abbiamo visto negli scorsi giorni, dopo una lunga attesa finalmente ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) è pronto per arrivare in […]