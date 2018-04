Assemblea Tim | primo round dello scontro Vivendi-Elliott Bernabé | Toni eccessivi

TIM - al via l'Assemblea : presente 56% capitale : Teleborsa, - L'integrazione dell'ordine del giorno, voluta dal collegio sindacale, con la revoca e la nomina di 8 consiglieri è stato sospeso avendo Vivendi e TIM vinto il ricorso. Lo ha ricordato il ...

Tim : via Assemblea - Cdp arrotonda quota : ANSA, - ROZZANO , MILANO, , 24 APR - Il vice presidente di Tim Franco Bernabè apre l'assemblea al posto del presidente dimissionario Arnaud De Puyfontaine. E' presente il 56% del capitale. Nell'...

Accolto ricorso Tim e Vivendi - ad Assemblea domani non andrà revoca consiglieri francesi : ANSA, - MILANO, 23 APR - Il tribunale di Milano ha Accolto il ricorso di Tim e Vivendi. L'aggiornamento dell'ordine del giorno dell'assemblea di domani è stato sospeso e non verrà quindi votata la ...

TIM - stop di Elliott a raccolta deleghe Assemblea 24 Aprile : Teleborsa, - Il Fondo Elliott "ha deciso di interrompere la sollecitazione di deleghe" per l'assemblea di domani, 24 Aprile. I soci di TIM, oltre al bilancio, dovranno decidere, su richiesta del fondo,...

TIM/ Elliott interrompe raccolta deleghe. Attesa decisione del Tribunale su odg Assemblea : Il Fondo Elliott ha deciso di interrompere la raccolta di deleghe per l’assemblea degli azionisti di Telecom Italia in programma domani. Attende il verdetto del Tribunale(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:29:00 GMT)

TIM - clima incandescente in vista dell'Assemblea : Teleborsa, - Si fa incandescente il clima in vista dell'assemblea degli azionisti di TIM che si terrà il 24 aprile prossimo. Il Gruppo di telecomunicazioni ha fatto sapere che le proposte avanzate nel ...

Tim - fissata udienza contro Assemblea per il 20 aprile : MILANO - E' stata fissata per venerdì mattina, 20 aprile, l'udienza davanti al giudice civile Elena Riva Crugnola con al centro i ricorsi di urgenza presentati da Tim e Vivendi contro la delibera del ...

TIM - CdA integra relazioni per Assemblea del 24 Aprile : Teleborsa, - Con delibera approvata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione, TIM rende disponibile l'integrazione dell'informazione già messa a disposizione dei soci per l'assemblea del 24 ...

Tim : Consob chiede integrare documenti per Assemblea - domani cda : Roma, 16 apr. , askanews, Tim dovrà integrare la documentazione per gli azionisti in vista dell'assemblea del 24 aprile, chiamata a votare la proposta del fondo Elliott di revocare sei consiglieri ...

TIM - in vista dell'Assemblea CONSOB chiede ulteriori informazioni : Teleborsa, - Nuovo colpo di scena per TIM, dopo gli ultimi sviluppi sulla governance. La società tedesca di gestione di fondi Shareholder Value Management ha costituito una partecipazione nel gruppo ...

