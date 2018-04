Asse Trump-Macron alla Casa Bianca | ma resta il nodo Iran

Dalla guerra sui dazi ai rischi nucleari : lo strano Asse fra Trump e Macron : New York - La nouvelle grandeur francese di Emmanuel Macron e l'America First di Donald Trump. Partono Dalla comune ambizione di primato i due presidenti nel loro esordio bilaterale in terra statunitense. Globalista uno, protezionista l'altro, divisi da ideologia e opinioni sul nucleare iraniano, sul clima e sui dazi, apparentemente non potrebbero essere più diversi, ma in realtà, per alcuni aspetti, sono molto simili. A partire dal fatto che ...

Economia Usa - per il Wsj c'è impAsse nella politica di Trump : "Vuole tagliare il disavanzo commerciale ma in realtà lo sta producendo" : Tra le granitiche convinzioni del presidente Donald Trump, quella per cui il disavanzo commerciale non è una buona cosa, eppure, la sua politica economica, il gigantesco taglio alle tasse, acuiranno ...

Trump porta gli Usa a un debito pubblico record : «Più alto di quello italiano» dopo la riforma delle tAsse : ... nel 2023 il rapporto debito-pil statunitense si attesterà al 116,9%, superando il 116,6% dell'Italia e affermandosi come il terzo più elevato fra le economie avanzate e uno dei più alti al mondo. ...

TAsse statali sulle vendite onlineLa guerra di Trump all'ecommerceGli effetti sull'economia mondiale : Ci siamo. Martedì 17 aprile la Corte Suprema degli Stati Uniti dovrà valutare se i singoli Stati possono tassare le vendite on line che avvengono sul proprio territorio. Una questione non di poco conto che potrebbe avere ripercussioni mondiali . Segui su affaritaliani.it

TAsse - occupazione - stipendi. Donald Trump - la sua vera rivoluzione : ... passata nel dicembre scorso dal Congresso controllato dai Repubblicani e firmata da Trump che l'aveva promessa in campagna elettorale? Sara' sul successo della politica economica della Casa Bianca e ...

Sanzion e dazi Usa - Asse Cina-Russia contro Trump? Mosca scarica dollaro - Pechino valuta due armi finanziarie : asset finanziari sempre più ostaggio di geopolitica e commercio e, allo stesso tempo, sempre più strumenti di guerra, armi da sfoderare per sferrare attacchi contro il nemico di turno. La correlazione ...

Trump suTwitter : 'La Cina ridurrà barriere - tAsse saranno reciproche' : Donald Trump tenta di gettare acqua sul fuoco della guerra commerciale con la Cina prevedendo ottimisticamente un esito positivo: 'Io e il presidente Xi saremo sempre amici, non importa quello che ...

"È Melania la vera potenza dietro le quinte : fa la rAssegna stampa a Trump - lui fa sempre quello che dice lei" : È Melania Trump la vera potenza "dietro le quinte" della Casa Bianca. Proprio lei, la First Lady che non si mette mai in mostra, che preferisce passare inosservata e rimanere nell'ombra del marito, sarebbe una delle figure più influenti della presidenza USA: a dirlo è un nuovo libro, intitolato "The Trump White House: Changing the Rules of the Game" e scritto da Ronald Kessler, giornalista del Washington Post e del Wall ...

La Cina risponde ai dazi di Trump : tAsse salate per 128 prodotti Usa : Roma, 2 apr. , askanews, La Cina ha annunciato misure punitive su 128 prodotti statunitensi in risposta all'annuncio da parte di Donald Trump sulle tariffe imposte su acciaio e alluminio importati ...

Amazon - attacco di Trump : “E’ una truffa per le Poste - paghi tutte le tAsse” : Amazon, attacco di Trump: “E’ una truffa per le Poste, paghi tutte le tasse” Amazon, attacco di Trump: “E’ una truffa per le Poste, paghi tutte le tasse” Continua a leggere

