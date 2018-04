Ascolti tv | Il Commissario Montalbano in replica batte il GF con oltre 6 3 milioni di

Ascolti tv ieri - Il commissario Montalbano vs Grande Fratello | Auditel 23 aprile 2018 : Buongiorno e ben trovati al nostro consueto appuntamento con i risultati dei dati Auditel di ieri sera. A contendersi il podio degli Ascolti ieri per la prima serata troviamo Rai 1 con le repliche de ‘Il commissario Montalbano‘ e Canale 5 con il ‘Grande Fratello 15‘. Pronti a scoprire chi si sarà distinto maggiormente tra le due reti? Ascolti tv ieri, 23 aprile 2018 **|| DATI Auditel DISPONIBILI A PARTIRE DALLE ORE ...

Ascolti tv ieri - Il commissario Montalbano vs l’Isola dei Famosi | Auditel 16 aprile 2018 : Arrivati a metà aprile, la domanda che si pone ogni mattina non cambia: come si sono evoluti i dati Auditel della serata appena trascorsa? Scopriamo assieme se Rai 1 avrà conquistato la maggior parte del pubblico con il commissario Montalbano o se l’Isola dei Famosi di Canale 5, giunta alla finale, avrà primeggiato la sfida a colpi di percentuali di share. Ecco a voi tutti gli Ascolti di ieri, 16 aprile 2018. Ascolti tv ieri, 16 aprile ...

Ascolti tv - Il Commissario Montalbano in replica batte l’Isola dei famosi : La replica dell’episodio Una lama di luce, della serie Il Commissario Montalbano, ha vinto il prime time del 9 aprile con 6.615.000 telespettatori sintonizzati su Rai1 e il 26.9% di share. A seguire, Che fuori tempo che fa ha registrato 1.524.000 con il 13.2% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5, la semifinale dell’Isola dei famosi 13 ha raccolto davanti al video 4.466.000 telespettatori pari al 23.7% di share. Nei dettagli ...

Ascolti tv ieri - Il commissario Montalbano vs l’Isola dei Famosi | Auditel 9 aprile 2018 : Il commissario Montalbano su Rai 1 o l’Isola dei Famosi su Canale 5? ieri sera, tra i principali canali del digitale terrestre, i telespettatori hanno avuto di che scegliere per lo più tra questi due programmi. Chi avrà vinto la gara degli Ascolti tv? Scopriamo assieme, dunque, quali sono stati gli esiti dei dati Auditel relativi al prime-time di ieri sera, lunedì 9 aprile. Ascolti tv ieri, 9 aprile –dati disponibili a partire dalle ...

Ascolti tv ieri - Il commissario Montalbano vs 12 anni schiavo | Auditel 6 aprile 2018 : Come sono andati gli Ascolti tv di ieri? L’appuntamento con il commissario Montalbano avrà permesso a Rai 1 di fare nuovamente centro nel cuore (e all’attenzione) di gran parte degli italiani o il film 12 anni schiavo offerto da Canale 5 avrà conquistato il podio dello share? Scopriamolo assieme con tutti i dati Auditel di ieri. Ascolti tv di ieri, 6 aprile 2018 –dati disponibili a partire dalle ore 10.00 RAI 1. ‘Il gioco ...

Ascolti tv - per la replica de Il Commissario Montalbano oltre 6 - 5 milioni di telespettatori : Anche a Pasquetta Il Commissario Montalbano, con la replica de “Il sorriso di Angelica”, conquista la prima serata. La fiction ha fatto registrare su Rai1 6 milioni 575mila telespettatori (28.3% di share), risultando il programma più visto della giornata. Ascolti tv prime time La serata prevedeva su Italia 1 Emigratis che è stato visto da 2 milioni 108mila telespettatori (10.23% di share). Su Canale 5 Exodus – Dei e Re ha ...

Ascolti tv ieri - Il commissario Montalbano vs Emigratis | Auditel 26 marzo 2018 : La recente dipartita del grande Fabrizio Frizzi ha scosso non solo il mondo dello spettacolo ma anche l’Italia intera. Ecco perché la programmazione Rai ha subìto delle leggere variazioni soprattutto per quanto riguarda i programmi di intrattenimento delle varie reti della tv di stato. In prima serata, invece, c’è stato solo il “cambio” tra Boss in incognito sostituito da un film. Invariata la restante parte dei canali ...

Ascolti tv ieri - Il commissario Montalbano vs Report vs Emigratis | Auditel 19 marzo 2018 : Come sono andati gli Ascolti tv di ieri? ieri sera ampia scelta tra i programmi tv proposti dai canali del digitale terrestre. Su tutti il seguitissimo commissario Montalbano su Rai 1, avrà registrato un nuovo record di Ascolti? Tra gli altri programmi delle varie reti troviamo Boss in Incognito di Rai 2, la nuova stagione di Report su Rai 3, la soap opera di Canale 5 “Il Segreto” e la nuova stagione di Emigratis in prima serata su ...

Ascolti tv - Il Commissario Montalbano in replica batte L’isola dei famosi : Non conosce rivali Il Commissario Montalbano, che, in replica, si aggiudica la prima serata del 12 marzo con 6 milioni 930mila telespettatori e il 28.39% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 L’Isola dei famosi ha raccolto 4 milioni 386mila telespettatori con il 23.28% di share. La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Italia1 il film Red 2 che ha ottenuto 1 milione 446 mila spettatori e il 6% di share, mentre su Rai3 ...

Ascolti tv ieri - Commissario Montalbano vs Isola dei Famosi | Dati Auditel 12 marzo 2018 : Come si sono evoluti gli Ascolti tv di ieri sera? I vari palinsesti avranno assistito all’ennesimo trionfo de “Il Commissario Montalbano” o Canale 5 avrà stupito tutti con la nuova puntata de “L’Isola dei Famosi“? Scopriamolo continuando a leggere tutti i Dati Auditel di ieri, 12 marzo 2018. Ascolti tv ieri, 12 marzo **Dati Auditel disponibili a partire dalle ore 10.00** RAI 1. Una storia dai risvolti torbidi ...

Ascolti tv - 6 milioni di telespettatori per la replica de Il Commissario Montalbano : Anche se in replica, Il Commissario Montalbano continua a vincere: sono stati infatti 6 milioni 31mila i telespettatori che hanno rivisto l’episodio “Un covo di vipere” che ha vinto il prime time del 6 marzo con il 24.8% di share. Ascolti tv prime time La serata prevedeva anche su Canale 5 il film American Sniper di Clint Eastwood che ha raggiunto 2 milioni 318mila telespettatori (10.5% di share). Su La7 diMartedì è stato ...

Ascolti tv ieri - Il Commissario Montalbano vs American Sniper | Dati Auditel 6 marzo 2018 : Scopriamo assieme se è stata la Rai, ieri sera, martedì 6 marzo 2018, a portare in palinsesto la maggior percentuale di share (ad esempio con la messa in onda delle repliche de ‘Il Commissario Montalbano‘) o se, al contrario, la Mediaset si è imposta con uno dei film trasmessi nel suo prime-time di ieri (come ad esempio ‘American Sniper‘). Ascolti tv ieri, 6 marzo Ecco tutti i risultati Auditel relativi ai primi 9 canali ...

IL COMMISSARIO MONTALBANO/ Un covo di vipere : nuovo boom di Ascolti? (oggi - 6 marzo 2018) : Questa sera, martedì 6 marzo, alle 21.30 su Rai 1 va in onda la replica di "Un covo di vipere", primo episodio dell'undicesima stagione de Il COMMISSARIO MONTALBANO.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Isola dei Famosi - l'affronto Rai : Il Commissario Montalbano - record d'Ascolti - spostato a martedì : Dopo il canna-gate e le voci su una chiusura anticipata del programma ancora problemi per ' L'Isola dei Famosi'. Per Alessia Marcuzzi, in procinto di condurre una nuova puntata, si mette male: presto ...