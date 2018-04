Arrestati 6 minori per 21 rapine

Furti in scuole - Arrestati 2 minori : ANSA, - SIENA, 22 APR - Da tempo i carabinieri erano sulle tracce degli autori di Furti nelle scuole del Senese e ieri hanno colto in flagranza due minorenni mentre rubavano in un asilo di Poggibonsi ,...

Guardia giurata uccisa a Napoli : Arrestati tre minori : Dopo 13 giorni di sofferenza lo scorso 16 marzo è deceduto Franco Della Corte, la Guardia giurata picchiata e abbandonata in agonia nella notte del 3 marzo scorso a Piscinola, quartiere nella periferia nord di Napoli. L'uomo, come ha spiegato la sua famiglia, ha cercato con tutte le sue forze di restare aggrappato alla vita, ma alla fine ha dovuto arrendersi lasciando la moglie e due giovani figli poco più che 20enni.La famiglia della vittima, ...

Vigilante ucciso - tre minori Arrestati 'Ma in carcere potrò fare doccia?' : Non sono apparsi particolarmente angosciati, non si sono pentiti per l'accaduto. È vero, uno di loro era preoccupato davvero. Ma solo perché non sapeva se nel carcere minorile gli avessero consentito ...

Vigilante ucciso - tre minori Arrestati «Ma in carcere potrò fare doccia?» : Non sono apparsi particolarmente angosciati, non si sono pentiti per l'accaduto. È vero, uno di loro era preoccupato davvero. Ma solo perché non sapeva se nel carcere minorile gli...

Vigilante ucciso - 3 minori Arrestati «Ma in carcere potrò fare doccia?» : Non sono apparsi particolarmente angosciati, non si sono pentiti per l'accaduto. È vero, uno di loro era preoccupato davvero. Ma solo perché non sapeva se nel carcere minorile gli...

Napoli - il vigilante ucciso in metropolitana - Arrestati tre minori che confessano : Hanno confessato e hanno raccontato di aver brutalmente ucciso la guardia giurata Francesco Della Corte nel tentativo di rapinargli la pistola di ordinanza , che però non è stata portata via, . Sono ...

Napoli - il vigilante ucciso in metropolitana - Arrestati tre minori che confessano : Hanno confessato e hanno raccontato di aver brutalmente ucciso la guardia giurata Francesco Della Corte nel tentativo di rapinargli la pistola di ordinanza (che però non è stata portata...

Napolil - il vigilante ucciso in metropolitana - Arrestati tre minori che confessano : Hanno confessato e hanno raccontato di aver brutalmente ucciso la guardia giurata Francesco Della Corte nel tentativo di rapinargli la pistola di ordinanza (che però non è stata portata...

Massacrarono di botte un 19enne : Arrestati tre minori : Alle prime luci dell'alba di venerdì 2 marzo, i carabinieri di Corciano hanno arrestato tre minorenni di origine albanese, di età compresa fra i 15 e i 16 anni, accompagnandoli in comunità, come ...