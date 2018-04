Ariana Grande vs Camila Cabello | il quiz | di chi sono le frasi di queste canzoni?

Danilo Aquino innamorato di M Ariana Falace/ Una porta chiusa in faccia (Grande Fratello 2018) : Danilo Aquino , concorrenti del Grande Fratello 2018, è stato il protagonista degli scontripiù accesi della settimana. I guai, però, per lui non sono finiti, tutto a causa di... (Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 00:47:00 GMT)

Grande Fratello - nella casa il brutto pettegolezzo su M Ariana Falace. Le foto fuori e dentro : giudicate voi : Il pettegolezzo , messo in giro da Baye Dame , riguarda l'aspetto fisico della laureata in Economia e scartata da Miss Italia : sarebbe rifatta . Il dubbio sul ritocchino estetico, scorrendo le sue ...

Grande Fratello - M Ariana Falace infuriata con Danilo : 'Sei uno squallore d’uomo' Video : Un nuovo drammatico evento coinvolge due inquilini della nuova edizione del Grande Fratello , [ Video ] si tratta di Danilo Aquino e Mariana Falace , due concorrenti che hanno vissuto questa esperienza in modo un po' stravagante. Durante la prima puntata il romano aveva deciso di mandare via dalla casa proprio la modella di Castellamare di Stabia, ma dopo un giorno di convivenza tutto si è ribaltato. Tra i due è nata una forte intesa tanto che ...

MAriana Falace fidanzata : la vita privata della concorrente del Grande Fratello 2018 : Mariana Falace del Grande Fratello 2018 è fidanzata! La vita privata della concorrente sembra essere in un momento complicato, ma c'è una persona ad attenderla a casa. In questi primi giorni della quindicesima edizione del reality show sta succedendo davvero di tutto: mai come in questa edizione, infatti, sin dalla prima settimana ci sono state discussioni, baci, flirt e presunti tali tra i concorrenti, ci sarebbe materiale per almeno tre ...