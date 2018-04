Arginare gli impresentabili populisti

Argentina-Italia - probabili formazioni e ultimissime : Di Biagio sceglie il 4-3-3 per Arginare Messi-Higuain-Di Maria : Argentina-Italia, probabili formazioni E ultimissime- Mancano ormai poche ore al calcio d’inizio dell’amichevole tra Argentina e Italia, sfida che si svolgerà sul campo neutro di Manchester. Primo test per la Nazionale di Di Biagio. Anzitutto, il Ct azzurro proverà a mettere in serie difficoltà la federazione italiana per puntare ad una possibile e potenziale conferma […] L'articolo Argentina-Italia, probabili formazioni e ...