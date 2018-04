Appuntamento al cinema Italo Argentino di Agnone prossimo fine settimana con la visione

Incontri del cinema - Charlotte Vega protagonista del primo Appuntamento : SORRENTO - Entra nel vivo il programma degli Incontri internazionali del cinema di Sorrento, fino al 22 aprile, che per la 40esima edizione propongono un focus sul genere 'drama' e un omaggio al Regno ...

Alle 21.00 - al Teatro Centrale - il quinto e ultimo Appuntamento della rassegna 'Identità in transito - il cinema a teatro'. : L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di arricchire l'offerta di spettacoli presenti in città con proposte di elevato livello qualitativo. "Identità in transito" , dopo la proiezione ...