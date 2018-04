Apple sostituirà le batterie di alcuni MacBook Pro

agi

(Di martedì 24 aprile 2018) Ledanno ancora grattacapi ad. La casa di Cupertino ha fatto sapere, con un annuncio sul suo sito individuato da vari siti tech, che sostituirà ledisuoi. Si tratta di una parte non quantificata deiPro da 13 pollici senza Touch Bar, che potrebbero avere un difetto alla batteria. Ma “non è una questione di sicurezza”, rassicura sul sito il produttore di smartphone e computer, specificando che però il difetto può causare un rigonfiamento della batteria. Non si sa ancora quanti sarebbero i dispositivi interessati, ma solo che sarebbero stati prodotti fra ottobre 2016 e ottobre 2017. Per individuare le singole unità serve il loro numero di serie. Gli utenti possono controllare se il proprio laptop è compreso nel gruppo inserendo tale indicatore sul sito didedicato alla ...