Apnea INTERVISTA – Mariafelicia Carraturo a caccia del nuovo record del mondo in assetto

(Di martedì 24 aprile 2018) Scendere 100 metri sotto il livello dell’acqua, sopportare la pressione di 11 atmosfere e tentare di migliorare ildel: questo l’obiettivo da qui a quattro mesi di, napoletana di 47 anni, primatista italiana diinvariabile e invariabile no limits. Quando la incontri rimani colpito non solo dalla sua carta di identità ma soprattutto dalla luce che ha negli occhi quando parla dell’, passione che in realtà ha scoperto da mamma di due bambini più vicina ai 40 anni che non ai 30 e che ha stravolto un po’ tuta la sua vita. Come nasce la tua passione per L’? La mia passione nasce per caso, Mio fratello Alessandro decise di fare un corso die mi propose di fare il corso con lui. Durante il corso è uscito il mio talento e quindi alla fine del corso sono rimasta incuriosita dalla profondità e dall’idea di ...