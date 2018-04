Anziano aggredito sotto casa a Milano | video diffuso da Polizia

Milano - Anziano aggredito davanti alla sua abitazione. Arrestato 29enne romeno : E' ancora in coma, in terapia intensiva con prognosi riservata, l' anziano aggredito venerdì scorso con due pugni davanti al portone di casa, alla periferia nord di Milano .

Anziano aggredito a Pistoia - se i ragazzini vivono l’illusione dell’impunità : Il video lo abbiamo visto tutti. Aggrediscono un Anziano a Casalguidi, frazione della soporifera Serravalle Pistoiese, provocandone la caduta. L’attesa, l’agguato, le risatine idiote. Ecco, oltre al gesto soprattutto le risatine idiote. E Angelo Brozzi, 76enne, che prova qualche passo stentato e poi finisce a terra. A compiere il gesto cinque minorenni tra i 13 e i 16 anni, uno evidentemente non imputabile gli altri quattro denunciati per ...

Anziano aggredito e buttato a terra da cinque minorenni : Un Anziano invalido è stato vittima di un bruttissimo episodio a Casalguidi, in provincia di Pistoia. Mentre camminava in strada cinque giovani lo hanno fatto cadere a terra, togliendogli il bastone che lo aiutava a reggersi in piedi. Uno dei baby bulli ha solo 13 anni Un video pubblicato da cinque ragazzini sta scuotendo la coscienza di moltissime persone. Nel video incriminato si notano i cinque umiliare una persona anziana, che purtroppo cade ...