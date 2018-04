Anticipazioni The 100 5 | al via negli USA dal 24 aprile | Jason Rothenberg | “Il finale? Un

THE FLASH - "Coldflash". Anticipazioni della puntata 4x19 "Fury Rogue" : Ecco cosa succederà nella prossima puntata di FLASH.DeVoe ha messo il team FLASH alle strette. I ragazzi sono addolorati per la morte di Ralph, soprattutto Barry (Grant Gustin), ma reprime i suoi sentimenti poiché vuole far finire questa faccenda una volta per tutte. Ancora una volta, il team dovrà portare in salvo un metaumano, questo però ha un potere molto pericoloso, è una bomba umana. Per trasportarlo in un posto sicuro, Barry chiederà ...

I Medici 2 – The Magnificent : quando inizia - news ed Anticipazioni : Cresce l’attesa per I Medici 2 – The Magnificient, la seconda stagione della serie evento che avrà tra i protagonisti anche la nostra Alessandra Mastronardi E’ ufficialmente partito il countodown per I Medici 2, la seconda stagione della serie televisiva campione di incassi dedicata all’ascesa al potere della celeberrima famiglia de I Medici durante il Rinascimento in quel di Firenze. I Medici 2: quando inizia? La seconda ...

THE BLACKLIST 5/ Anticipazioni del 20 aprile 2018 : il nuovo piano di Liz : The BLACKLIST 5, Anticipazioni del 20 aprile 2018, su Fox Crime. Liz decide di iniziare una terapia con una psichiatra, manipolandola a proprio vantaggio. (Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 12:39:00 GMT)

The Librarians 5 ci sarà? Anticipazioni ultimi episodi della quarta stagione in onda il 19 aprile : The Librarians 5 ci sarà? Su Paramout Channel si chiude l'avventura dei Bibliotecari con gli ultimi episodi della quarta stagione, in onda stasera 19 aprile. Lo spin-off della saga televisiva The Librarian è stato sempre accolto positivamente dal pubblico, che per quattro anni ha seguito con passione Eve, Cassandra, Jacob, Ezekiel, Jenkins e Flynn a spasso per il mondo, alla ricerca di artefatti magici. Si intitola "...e la prova del ...

Anticipazioni The 100 5 - Octavia protagonista di una delle storie più terribili della serie : Fin dove ci si può spingere per salvare le persone che amiamo? È ciò che si domanderà Octavia Blake quando The 100 5 farà il suo debutto sul network The CW tra qualche giorno. La sorella di Bellamy, interpretata da Marie Avgeropoulos, non si è mai imposta come leader del suo popolo, ma nei nuovi episodi, sarà costretta a mettersi in gioco e indossare la corona di regnante, quando la situazione nel bunker inizierà a precipitare nel modo più ...

The Voice of Italy 2018 quinta puntata Knock Out : Anticipazioni 19 aprile : THE Voice OF Italy 2018 anticipazioni quinta puntata Knock OUT. Stasera in tv, giovedì 19 aprile, torna su Rai 2 il talent con il primo dei due appuntamenti dedicati alla seconda fase dello show. Ecco di seguito tutte le anticipazioni e quello che succederà durante la gara. SCOPRI TUTTO SU #THEVoice2018 The Voice of Italy 2018 quinta puntata Knock Out: anticipazioni 19 aprile Concluse le quattro puntate di Blind Auditions, si parte nel ...

The Flash 4 Anticipazioni del 24 aprile : Cisco e Ralph in versione mini : The Flash 4 anticipazioni del 24 aprile – L’episodio 12 andrà in onda martedì su Premium Action e si intitolerà “Tesoro, mi si è ristretto il Team Flash“. Troviamo ancora Barry in prigione, intento a conoscere meglio i suoi compagni di disavventura. Le anticipazioni di The Flash 4 svelano che assisteremo ad una puntata particolare che ricorda molto un film degli alnni 80 dal titolo simile: Cisco e Ralph si ritroveranno a ...

THE ORIGINALS - 5x01 [PROMO E Anticipazioni] : L'attesa è finita, domani sera andrà in onda il primo episodio dell'ultima stagione di "The ORIGINALS" dal titolo "Where you left you heart"."Dove hai lasciato il tuo cuore" è il titolo del primo episodio della quinta stagione dei nostri amati Originali. E noi fan il nostro cuore lo lasceremo proprio in questa ultima stagione. Pronti ad aprire i rubinetti?L'attesa è stata lunga e le aspettative sono alte, ma cosa ci riserverà questo ...

Anticipazioni The 100 5 : Eliza Taylor e Bob Morley sui Bellarke - lotte di potere e ritorno alle origini : The 100 5 si avvicina al debutto: manca infatti una settimana all'arrivo della quinta stagione negli Stati Uniti, mentre in Italia i nuovi episodi sono ancora inediti. Nell'attesa, Eliza Taylor e Bob Morley, le due star del survival show, hanno rilasciato una serie di dichiarazioni a Nerdist, a cui hanno svelato qualche anticipazione sulla quinta stagione, sul ruolo dei loro personaggi e il ritorno alle origini, con l'addio ai Cento ...

THE FLASH - "DeVoe vs Team Flash". Anticipazioni della puntata 4x18 "Lose Yourself" : Ecco cosa succederà nella prossima puntata di FLASH.Il Team FLASH, elaborerà un modo per riuscire a localizzare DeVoe. Analizzeranno nuovamente l'autobus colpito dalla Forza della Velocità per ottenere nuove informazioni. Ralph (Hartley Sawyer) propone un piano rischioso per rintracciare il nemico. Uno scontro diretto nei laboratori, metterà a dura prova i poteri dei nostri eroi.Nel frattempo Joe (Jesse L. Martin) terrà d'occhio il dottor Wells ...

Le Anticipazioni di The Walking Dead 9 tra Maggie in bilico e il ritorno di Negan : quando andranno in onda i nuovi episodi? : Le anticipazioni di The Walking Dead 9 circolano già da un po' e dopo questo finale dell'ottava stagione le cose non possono far altro che complicarsi. Rick ha vinto la sua battaglia con Negan ma ha deciso di lasciarlo andare o, meglio, di salvargli la vita e tenerlo in prigione fino alla morte. Lo sguardo del villain non promette niente di buono e sicuramente potrebbe tornare a rompere gli equilibri dei superstiti nei prossimi ...

The Walking Dead 8/ Anticipazioni 16 aprile 2018 : Greg Nicotero parla di serie e zombi (finale di stagione) : The Walking Dead 8, Anticipazioni del 16 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Fox. Rick Vs Negan nell'ultima battaglia della grande guerra. Come finirà?(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 19:55:00 GMT)

The Walking Dead 9 ci sarà? / Le prime Anticipazioni sulla nuova stagione : The Walking Dead 9 ci sarà e presto inizieranno le riprese dei nuovi episodi ma alcuni personaggi rimangono in bilico: Morgan e Maggie torneranno nella nona stagione?(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 14:52:00 GMT)

THE WALKING DEAD 8/ Anticipazioni del 16 aprile 2018 : la guerra avrà fine? (finale di stagione) : The WALKING DEAD 8, Anticipazioni del 16 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Fox. Rick Vs Negan nell'ultima battaglia della grande guerra. Come finirà?(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 09:54:00 GMT)