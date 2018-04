Anche la Fed legittima bitcoin e blockchain

Diretta / Fed Cup 2018 Italia Belgio (0-2) streaming video e tv : sabato nero - Anche Errani ko! : Diretta Fed Cup 2018, Italia Belgio: streaming video e tv della sfida che vale per il playoff del Gruppo Mondiale. Si gioca sulla terra rossa di Genova, sabato la prima giornata(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 18:25:00 GMT)

Casellati - le reazioni dei partiti. Bonafede (M5s) : “Veto a Forza Italia resta”. E i forzisti : “La Presidente tenti Anche col Pd” : “Il nostro veto a Forza Italia resta”. Questo il primo commento del M5s, nelle parole di Alfonso Bonafede, all’incarico esplorativo alla Presidente del Senato Casellati per la formazione del governo. “La nostra posizione non cambia”, commenta Matteo Richetti del Pd, che dunque resterebbe ‘all’opposizione’ almeno per quanto riguarda il tentativo affidato alla Casellati. Più maliziosa la posizione di ...

“Ma che schifo”. Tutti contro Robbie Williams : l’ultima uscita del cantante non è davvero piaciuta a nessuno. E i fan - Anche i più fedeli - stavolta sbottano ferocemente sui social : Se c’è un artista capace di dividere il pubblico a ogni sua uscita pubblica quello è sicuramente Robbie Williams, autore di hit indimenticabili che hanno fatto ballare (vedi Rock Dj) o commuovere (chi non ha mai intonato Angel?) il mondo intero. Sempre sopra le righe, mai banale, ogni sua esternazione finisce per scatenare un vero e proprio putiferio virtuale, considerando anche che l’artista non nasconde mai simpatie e ...

Il marito è infedele Anche quando cerca incontri sul web. Se la moglie lo lascia non è abbandono di tetto : La Cassazione ha respinto il ricorso di un ex marito che voleva addebitare la causa della separazione alla moglie per violazione dell'obbligo di coabitazione dopo che la signora se ne era andata di ...

Il marito è infedele Anche quando cerca incontri sul web. Se la moglie lo lascia non è abbandono di tetto : La Cassazione ha respinto il ricorso di un ex marito che voleva addebitare la causa della separazione alla moglie per violazione dell'obbligo di coabitazione dopo che la signora se ne era andata di ...

"No al passo di lato di Berlusconi Ma più responsabilità Anche da FI" Il leghista Fedriga ad Affaritaliani.it : Il leghista Massimiliano Fedriga, candidato del Centrodestra alla presidenza del Friuli Venezia Giulia, ad Affaritaliani.it. "L'appello alla responsabilità lo facciamo a chi non fa parte della nostra coalizione ma anche a chi ne fa parte" Segui su Affaritaliani.it

“Dove e quando si sposano” : Chiara Ferragni e Fedez - si è scoperto tutto. Nato Leone - le nozze sono passate in secondo piano ma ora sono uscite Anche le foto - oltre ai dettagli. Preparatevi : il matrimonio più glamour dell’anno è vicino : Chiara Ferragni e Fedez, ma il matrimonio? La coppia più social che ci sia ha da poco dato il benvenuto al piccolo Leone, il primo figlio venuto al mondo lo scorso 19 marzo, giorno della festa del papà. Da quel giorno, complice anche la gioia di essere diventati genitori, testimoniata dalla miriade di foto e video per presentare ai follower (parliamo di milioni tra tutti e due) il nuovo arrivato, le nozze tra la fashion blogger italiana ...

M5s - Bonafede il ministro della giustizia di Di Maio : 'Non solo Berlusconi - no Anche a Forza Italia' : Il problema non è solo Silvio Berlusconi , ma tutta Forza Italia . Altro che 'niente veti', il Movimento 5 Stelle si conferma il partito delle manette e basta leggere l'intervista concessa alla Stampa ...

“Non posso pensarci”. Lacrime per Federica Panicucci durante l’intervista a ‘Verissimo’. Anche Silvia Toffanin non riesce a trattenere la commozione e prova a confortarla. Cosa è successo in studio : Lacrime per Federica Panicucci a ‘Verissimo’. Non sono giorni facili per lei, messa al centro di una strana voce che voleva la chiusura del suo programma ‘Mattino 5’. A due anni dall’ultima intervista, la conduttrice è tornata ospite di Silvia Toffanin. Nel corso dell’intervista la Panicucci ha parlato a lungo del padre morto lo scorso anno a causa di una brutta malattia. Un tasto ancora dolente per Federica, che ...

Federica Panicucci piange a Verissimo per il padre : Anche Silvia in lacrime : Federica Panicucci e Silvia Toffanin piangono a Verissimo per la morte del padre della conduttrice di Mattino 5 Federica Panicucci è tornata a Verissimo. A due anni dall’ultima intervista, la conduttrice di Mattino 5 è stata ospite di Silvia Toffanin. Nel corso dell’intervista la Panicucci ha parlato a lungo del padre morto lo scorso anno […] L'articolo Federica Panicucci piange a Verissimo per il padre: anche Silvia in lacrime ...

Federica Panicucci in lacrime a Verissimo. E Anche Silvia Toffanin piange : 'Dalla morte di papà non mi sono più ripresa'. La conduttrice di Mattino 5, Federica Panicucci si racconta a 'Verissimo' ospite di Silvia Toffanin. Il 2018 è l'anno d'oro, festeggia i 50 anni d'età e ...

DIRITTI D’AUTORE - SKY CONTRO MONOPOLIO SIAE/ La partita che coinvolge Anche Fedez e Soundreef : Sky CONTRO SIAE per il MONOPOLIO dei DIRITTI d'autore. Lo sCONTRO però va avanti da tempo ed è esploso con X Factor e andrà avanti anche con l'Antitrust(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 16:29:00 GMT)

“Un dolore che non supererò mai”. E Federica Panicucci ‘crolla’. La vediamo sempre allegra e sorridente - ma in realtà non le dà tregua : “Ho Anche difficoltà a parlarne…” : Federica Panicucci è la regina di Mattino Cinque. E a questo proposito si è vista costretta a intervenire dopo che molti giornali riportavano la notizia della possibile chiusura del programma che conduce ogni mattina sulla rete ammiraglia Mediaset. Qualche giorno fa, quindi, Federica, che è molto meno social rispetto a tante sue colleghe, ha scritto un post chiarificatore sul suo profilo Facebook che suonava così: “Leggo su vari ...

“Lei?”. Super gossip : spunta una vip famosissima tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Tra le tante voci sulla crisi c’era Anche quella di “una fan fedele e affettuosa” di lui. Ma certo - nessuno si aspettava questo nome… : Tanti anni insieme e un figlio, poi, dopo una marea di voci, l’estate scorsa è arrivato un comunicato congiunto in cui Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si prendevano una pausa chiedendo rispetto. Mesi e mesi dopo la situazione è sembrata rientrata a sentire le parole del cantante, ma i pettegolezzi non si sono arrestati e la coppia ha poi scritto la parola ‘fine’ sulla sua lunga relazione. Prima l’intervista ...