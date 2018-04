Ancelotti | all' orizzonte tre possibilità | Nazionale | Arsenal o Juventus

Ancelotti : “con proposta giusta felice di tornare ad allenare” : “Il mio futuro dipende dalle possibilità e dai progetti che mi vengono presentati, non solo da me. Con la proposta giusta sarei felice di tornare ad allenare”. Carlo Ancelotti si esprime così sul suo futuro. In molti vedono l’allenatore emiliano, esonerato lo scorso settembre dal Bayern Monaco, al posto di Arsene Wenger che dopo 22 anni lascerà a giugno la panchina dell’Arsenal. “Wenger ha fatto la storia e questo ...

Arsenal - post Wenger : in lizza anche Allegri - Ancelotti e Vieira : Il sostituto di Wenger 'va individuato il prima possibile' sottolinea l'Arsenal , alle prese con il casting internazionale per la panchina della prossima stagione. Così, a sei giorni dalla semifinale ...

Juve - rivoluzione in vista : ipotesi Ancelotti per il dopo-Allegri : Un rapporto complicato il suo con la tifoseria Juventina, anche a causa del profondo legame con il mondo rossonero. Il tempo però cambia tutto, anche le opinioni della curva: basti pensare all'...

Juve - idea Ancelotti per il dopo Allegri : La Juventus sta valutando il suo futuro dopo il clamoroso ko contro il Real Madrid e, secondo il Corriere dello Sport , ha sondato anche Carlo Ancelotti come possibile erede di Massimiliano Allegri.

Wilkins colpito da infarto - è grave. Ex Milan e anche vice di Vialli e Ancelotti sulla panchina del Chelsea : E' in gravi condizioni Ray Wilkins , ex giocatore del Milan ed ex vice allenatore del Chelsea. Commentatore tv, il 61enne Wilkins è stato colpito da un infarto e si trova ricoverato in condizoni ...

Wilkins grave in ospedale : giocò nel Milan - ex vice di Vialli e Ancelotti al Chelsea : pic.twitter.com/egOapZhDYN - Chelsea FC , @ChelseaFC, 30 marzo 2018 sui social - Immediate le reazioni del mondo del calcio inglese con un tweet del Chelsea che recita: "I pensieri di tutti qui al ...

Inter - Spalletti : 'Ci giochiamo la qualificazione in Champions. In Nazionale ci vorrebbe Ancelotti' : 'Timori nerazzurri? Nessuno. Gli aspetti che mi danno fiducia è che ho visto cose importanti ritrovate e ho visto anche cose nuove; e ce l'andiamo a giocare la qualificazione alla prossima Champions ...

Inter - Spalletti : 'Italia - ci vorrebbe Ancelotti' : FIRENZE - 'Penso sia stato corretto dare la panchina d'oro ad Allegri, non solo per l'anno scorso ma anche per la continuità di risultati. Mi avrebbe fatto piacere se l'avesse vinta anche Gasperini, ...

Spalletti : 'Per l'Italia voto Ancelotti. Corsa Champions? Ho un'Inter forte. Sampaoli non chiama Icardi perché...' : voto - A Sky Sport poi Spalletti ha aggiunto: 'Penso sia corretto abbia vinto Allegri per quello che ha fatto l'anno scorso, è arrivato in fondo a tutte le competizioni per cui è lui il vincitore. ...

New York - gli studenti italiani all'Onu diplomatici per un giorno con Ancelotti e Lorenzo Licitra : Non sarà facile, ma potete cambiare il mondo', dice Clinton agli studenti. Parla di migranti e cooperazione, di 'nazioni che non possono chiudere le porte a chi vuole arrivare per costruirsi un ...

Ancelotti : 'Roma - col Barca giocatela. Juventus? Allegri sa cosa fare' : Gli interlocutori sono personaggi dello sport, dell'economia, della politica, del cinema e della tv. Fra gli altri italiani invitati, ci sono anche Giuseppe Scognamiglio, vicepresidente di Unicredit ...

Calcio - Carlo Ancelotti riapre alla Nazionale : “Presto per prendere decisioni - sono ancora sotto contratto” : Carlo Ancelotti non ha chiuso la porta alla Nazionale e in un’intervista rilasciata a Radio Anch’io lo sport ha rilanciato: “E’ ancora presto per prendere decisioni definitive. Conosco molto bene Costacurta e penso che per la Nazionale sia necessario aspettare. E poi io ufficialmente sono ancora sotto contratto“. Ancelotti però nutre qualche dubbio per un semplice motivo: “La mia idea sarebbe di allenare tutti ...

Ancelotti apre all'Italia : 'Ipotesi non così lontana - ho un solo dubbio' : Carlo Ancelotti , ex tecnico di Juve, Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid e Bayern Monaco , parla del suo futuro a Radio Anch'Io Lo Sport : 'Quello che deciderò ancora non lo so, l'anno sabbatico ad ogni modo sta andando bene. Sto guardando partite, osservando campionati. Non ci sono sostanziali novità dal punto di vista tattico, ...

Adriano Galliani - Milan/ “Adrenalina da Champions - voglio essere l’Ancelotti del senato e su Gattuso…” : Adriano Galliani, Milan: “Adrenalina da Champions, voglio essere l’Ancelotti del senato e su Gattuso…”. L’ex ad rossonero ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 12:22:00 GMT)