Amici | Heather Parisi | Qualcuno fermi questo gioco al massacro prima della

Amici 2018 : Heather Parisi pubblica le minacce di morte fatte a lei e alla sua famiglia dai fans di Biondo : Amici 2018: Heather Parisi pubblica le minacce di morte scritte dai fan di Biondo a lei e alla sua famiglia. La polemica iniziata una settimana fa non accenna a placarsi. Heather Parisi con un post Instagram pubblica le minacce ricevute dai fans di Biondo Il talent, Amici di Maria De Filippi ha perso tutta quella naturalezza e quella spontaneità tipica dei ragazzi che si mettono alla prova nel ballo e nel canto, per assumere i connotati di un ...

Amici 2018 - la produzione interviene sul caso Heather Parisi-Biondo : Lo scontro di Biondo e Heather Parisi non potrebbe avere mai fine, anche dopo il comunicato di Amici 2018 rilasciato dalla Fascino PGT. Al giudice non piace nemmeno un po' il rapper e, ogni volta che ne ha occasione, glielo ripete senza problemi: Biondo, ormai, sa bene che non potrà mai colpirla e, nell'ultima puntata, ha fatto - secondo la Parisi - un errore madornale... usare l'auto-tune per correggere l'intonazione! Un altro pretesto ...

Heather Parisi Vs Biondo/ Amici 17 - le minacce continuano : "una violenza senza giustificazione" : Nonostante la presa di posizione della Fascino e le parole della De Filippi nella diretta di sabato, continua la diatriba social tra Heather Parisi e i fan di Biondo, cosa succederà?(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 13:47:00 GMT)

Scontro tra Biondo e Heather Parisi ad Amici - la produzione si esprime sulla lite durante il terzo serale : Scontro tra Biondo e Heather Parisi ad Amici, la produzione Fascino del programma si esprime sull'episodio trasmesso in diretta durante il terzo serale di Amici. A seguito della lite tra Biondo e Heather Parisi, verificatasi sabato 21 aprile in diretta su Canale Cinque, anche la produzione interviene per placare gli animi e la bufera mediatica che si è scatenata negli ultimi giorni: un comunicato ufficiale ha espresso massima solidarietà alla ...

«Amici 17» - Biondo : «Heather Parisi - che distrugge la mia cultura» : Certe critiche bruciano, tirano fuori il peggio di noi. Ne sa qualcosa Biondo, il rapper con la casacca bianca di Amici costretto a confrontarsi con il giudizio implacabile di due commissari esterni: Ermal Meta e Heather Parisi, convinti che utilizzare come lui l’auto-tune durante una prova di canto sia come barare, doparsi, giocare sporco. «Stai imbrogliando, stai ammettendo di non saper cantare ricorrendo a una macchinetta che ti renda ...

Amici 2018 - la mamma del concorrente Biondo scrive una lettera a Heather Parisi : “Sono sconcertata da come ha trattato mio figlio” : “Tu ti rendi conto che in questa gara di canto stai barando, stai imbrogliando, tu non canti, stai ammettendo di non saper cantare usando una macchinetta che ti rende intonato“: a parlare così è Heather Parisi che, durante l’ultima puntata di Amici, ha parlato con estrema schiettezza a Biondo, concorrente del talent di Maria De Filippi. La ballerina, membro della commissione esterna del programma (che da questa edizione ha ...

Amici - BIONDO CONTRO HEATHER PARISI/ Video : “Ma stai zitta e fai la professionista”. La giurata risponderà? : La mamma di BIONDO vs HEATHER PARISI, dopo la terza puntata del serale di AMICI 2018: “Chieda scusa a mio figlio!”. Interviene la produzione Fascino, poi il rapper si sfoga(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 20:41:00 GMT)

Amici - MAMMA BIONDO VS HEATHER PARISI/ "Linciaggio mediatico" - ma il web è dalla parte della showgirl : La MAMMA di BIONDO vs HEATHER PARISI, dopo la terza puntata del serale di AMICI 2018: “Sono basita, chieda scusa a mio figlio!”. Interviene la produzione Fascino(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 17:52:00 GMT)

Amici 2018 - la madre di Biondo contro Heather Parisi : «Comportamento deplorevole. Ha associato mio figlio ad un reato di cyberbullismo» : Heather Parisi - Amici 2018 La terza puntata del Serale di Amici 2018 è stata caratterizzata principalmente dallo scontro verbale tra Heather Parisi e Biondo, dopo che la ‘commissaria’ ha accusato il cantante di barare perché utilizza nelle sue esibizioni l’autotune, strumento che ‘manipola’ la voce, andando a correggere eventuali errori o problemi di intonazione. La showgirl di Los Angeles ha così accusato ...

Amici - la madre di Biondo : "Heather Parisi chieda scusa a mio figlio" : Le critiche di Heather Parisi a Biondo , concorrente di Amici, di fatto non sono state gradite dalla mamma del cantante che ha reagito mettendo nel mirino la showgirl: 'Sono rimasta, però, basita ...

Amici 17 - madre di Biondo : la produzione difende Heather Parisi : Heather Parisi attaccata dalla madre di Biondo: Amici 17 la difende Nella puntata di Amici 17 andata in onda lo scorso sabato in diretta su Canale 5, lo scontro tra Biondo, il cantante del talent, e la giudice Heather Parisi, è andato avanti. Il tutto è iniziato da un’annotazione di Heather Parisi, la quale ha fatto notare che il cantante si avvaleva dell’uso dell’autotune, uno strumento elettronico per modificare la propria ...

Amici - sulla lite Biondo-Parisi interviene la produzione : Solidarietà a Heather : La Fascino Pgt diffonde una nota ufficiale per mettere un punto alla querelle. Nelleultime ore, la mamma del ragazzo aveva scritto una velenosa lettera a Heather ParisiUn nuovo capitolo si aggiunge alla querelle tra Biondo e Heather Parisi. E stavolta sembra essere l'ultimo. Dopo lavelenosa lettera scritta dalla mamma del ragazzo alla giurata del talent show ("Sono rimasta basita dallinciaggio mediatico", si legge) adesso è la produzione del ...

Amici 2018 - la mamma di Biondo replica con una lettera aperta alle accuse di Heather Parisi : “linciaggio mediatico” : Amici 2018, la madre di Biondo contro la showgirl americana Heather Parisi: “linciaggio mediatico”. Nell’ultima puntata di Amici il serale si è sviluppata una stuzzicante querelle tra la ballerina Heather Parisi e il rapper Biondo. Il ragazzo alunno di Amici il talent di Maria De Filippi non brilla certo per originalità, dal momento che imita le movenze e il look di Justin Bieber, che indubbiamente è l’idolo delle ragazzine. Amici 2018, la madre ...

Amici - mamma Biondo vs Heather Parisi/ Fascino : “Attacchi social? Allievo estraneo - ma clima si rassereni” : La mamma di Biondo vs Heather Parisi, dopo la terza puntata del serale di Amici 2018: “Sono basita, chieda scusa a mio figlio!”. Interviene la produzione Fascino(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 15:19:00 GMT)