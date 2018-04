Amici 2018 | daytime 24 aprile Biondo condanna chi ha minacciato la figlia di Heather

Amici 2018 : Heather Parisi pubblica le minacce di morte fatte a lei e alla sua famiglia dai fans di Biondo : Amici 2018: Heather Parisi pubblica le minacce di morte scritte dai fan di Biondo a lei e alla sua famiglia. La polemica iniziata una settimana fa non accenna a placarsi. Heather Parisi con un post Instagram pubblica le minacce ricevute dai fans di Biondo Il talent, Amici di Maria De Filippi ha perso tutta quella naturalezza e quella spontaneità tipica dei ragazzi che si mettono alla prova nel ballo e nel canto, per assumere i connotati di un ...

Amici 2018 - la mamma del concorrente Biondo scrive una lettera a Heather Parisi : “Sono sconcertata da come ha trattato mio figlio” : “Tu ti rendi conto che in questa gara di canto stai barando, stai imbrogliando, tu non canti, stai ammettendo di non saper cantare usando una macchinetta che ti rende intonato“: a parlare così è Heather Parisi che, durante l’ultima puntata di Amici, ha parlato con estrema schiettezza a Biondo, concorrente del talent di Maria De Filippi. La ballerina, membro della commissione esterna del programma (che da questa edizione ha ...

Amici 2018/ Ed.17 : Einar e Irama favoriti dalla produzione? Il pubblico si divide : Amici 2018, ed. 17: Einar Ortiz e Irama favoriti dalla produzione? Il pubblico si spacca mentre Biondo continua ad essere quello più criticato da Heather Parisi.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 06:48:00 GMT)

Amici 2018 : comunicato stampa : Biondo è nei guai? : Resta teso il clima tra Biondo, l’allievo di Amici ed Heater Parisi. Dopo la discussione tra i due avvenuta in diretta durante la terza puntata, la produzione è intervenuta attraverso un comunicato stampa. Quali decisioni saranno prese? A voi scoprirlo! In seguito alla lite in diretta avvenuta tra la ballerina Heater Parisi ed il cantante Biondo, durante la terza puntata del talent show “Amici”, la produzione ha pensato bene di ...

Amici 2018 - la madre di Biondo contro Heather Parisi : «Comportamento deplorevole. Ha associato mio figlio ad un reato di cyberbullismo» : Heather Parisi - Amici 2018 La terza puntata del Serale di Amici 2018 è stata caratterizzata principalmente dallo scontro verbale tra Heather Parisi e Biondo, dopo che la ‘commissaria’ ha accusato il cantante di barare perché utilizza nelle sue esibizioni l’autotune, strumento che ‘manipola’ la voce, andando a correggere eventuali errori o problemi di intonazione. La showgirl di Los Angeles ha così accusato ...

Amici 2018 - polemica tra Heather Parisi e Biondo : interviene anche la produzione : Da Amici di Maria De Filippi precisano: “Massima solidarietà ad Heather Parisi per gli attacchi. Biondo estraneo ai fatti” Sull’ultima polemica che vede protagonisti Biondo ed Heather Parisi interviene anche la produzione di Amici. Ecco la nota integrale diffusa dal programma di Canale5: “La produzione Fascino pgt – scrivono dalla trasmissione in un comunicato stampa […] L'articolo Amici 2018, polemica tra ...

Amici 2018 : solidarietà della produzione a Heater Parisi per gli attacchi dei fan di Biondo : Biondo - Amici 2018 La produzione di Amici, Fascino Pgt, desidera esprimere la massima solidarietà a Heather Parisi in merito agli attacchi personali da lei ricevuti sui suoi profili social da parte di sedicenti fans dell’artista conosciuto come Biondo (clicca qui per sapere cosa è successo in puntata). Vogliamo in particolare precisare che Biondo è evidentemente estraneo ai fatti, come già sottolineato da Maria De Filippi durante la diretta di ...

Amici 2018 : la madre di Biondo asfalta Heater Parisi! : Continuano le polemiche ad Amici 2018. Durante la terza puntata Heater Parisi ha accusato Biondo di essere sleale come cantante nei confronti degli altri allevi. La madre del ragazzo dei bianchi attacca la Parisi e la asfalta con dure parole! Quasi alla fine della terza puntata del talent show “Amici 2018“, sul palcoscenico virtuale, si è esibito Biondo, cantando la canzone inedita “Dejavu”. Heater Parisi seduta tra la ...

