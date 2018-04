Amazon vuole lanciare un robot da compagnia nel 2019

wired

(Di martedì 24 aprile 2018) Dopo l’assistente digitale da salottoarrivare per prima a proporre nelle case del grande pubblico un’altra categoria di prodotto inedita: undomestico in grado di seguire gli utenti per fornire loro i servigi di Alexa seguendoli per casa. Lo ha riportato in queste ore Bloomberg, che del progetto top secret ha già raccolto una manciata di informazioni utili. Dalla testata scopriamo che il nome in codice del prodotto è Vesta, ma anche che del suo aspetto e del suo scopo non ci sono informazioni disponibili. Bloomberg ipotizza che, come accennato, il dispositivo potrebbe rivelarsi una sorta di Alexa a rotelle, pensata per seguire gli utenti e assisterli da vicino con le stesse funzioni di assistenza digitale disponibili sugli speaker Echo. I prototipi già realizzati dasarebbero infatti dotati di videocamere per la navigazione negli spazi di casa e ...