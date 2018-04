Allarme su farina ritirata dal commercio | quello che c' è da sapere

Blastingnews

(Di martedì 24 aprile 2018) Sotto il profilo alimentare l'Italia può tranquillamente essere considerato uno dei paesi dove i controlli risultano tra i più stringenti al mondo. Il risultato è che il consumatore può sentirsi tutelato e, ogni volta che viene emanato un provvedimento che tende a richiamare alcuni prodotti presenti inVIDEO, ciò non va visto come un fatto negativo, ma invece positivo, a testimonianza della quantita' e qualita' dei test che ogni prodotto che arriva in tavola deve superare. A vigilare su quanto viene mangiato dagli italiani c'è, come di consueto, il Ministero della Salute. Alimenti: chiarezza prima di tutto A volte non è necessariamente un difetto organico di un alimento a far scattare il ritiro daldi un prodotto. Tra le normative italiane ed europee esistenti vige, per ogni azienda, l'obbligo di avere un'etichetta chiara che riporti fedelmente le ...