Allarme frane | chiusa statale a Madesimo in Valtellina

Allarme frane in Lombardia : 1500 persone parzialmente isolate in Valchiavenna : “Da venerdi’ stiano monitorando con estrema attenzione l’evoluzione della situazione della parete del Gallivaggio in Valchiavenna. Sappiamo che non ci sono stati danni alle persone ma, a causa della frana, si trovano in parziale isolamento circa 1500 persone“: lo ha reso noto l’assessore regionale lombardo al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni in riferimento allo smottamento che si è verificata lungo la ...

Maltempo - Allarme frane e allagamenti al Nord - mentre al Sud si va in spiaggia - : Ieri l'Italia appariva, sotto il profilo meteo, come l'assemblaggio di due Paesi completamente opposti: frane, alluvioni e freddo al Nord; temperature estive al Sud, con gente addirittura in spiaggia ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : arriva la pioggia - scatta l’Allarme frane : “Per la giornata di lunedì 5 marzo sono previste piogge sul settore centro orientale con quantitativi medi areali complessivi compresi tra 15-25 mm. Possibilità su tutto il territorio di deboli e sporadiche precipitazioni, nevose sopra i 1000-1300 m. Per la giornata di martedì 6 marzo i fenomeni di precipitazione sono previsti in forma residua, con sporadiche precipitazioni nevose sopra i 1000-1300 m. Le piogge potranno determinare un ...

