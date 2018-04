Alfie vivo da 11 ore senza respiratore Concessi acqua e ossigeno

ilgiornale

(Di martedì 24 aprile 2018) È stato staccato durante la notte ilche teneva in vitaEvans, il bambino d 23 mesi al centro di una battaglia legale in Gran Bretagna e a cui ieri il governo italianao ha concesso la cittadinanza, dopo che a lungo i genitori hanno chiesto che potesse essere trasferito all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma.Affetto da una malatta neurodegenerativa, il bimbo dalle 21.17 di ieri sera ha respirato da solo per undici ore, prima che i medici gli concedessero di nuovo. Per la madre del bambino quanto successo è la dimostrazione che "questi dottori hanno torto". Secondo i medicinon avrebbe potuto resistere più di qualche minuto."Dicevano che stava soffrendo e invece non soffre anche", sostiene il padre Tom, che aggiunge comunque: "Avremo bisogno che riceva assistenza" e parla di medici esterrefatti dall reazione del bambino dopo ...