Alfie | l' Alta Corte Gb | si valuti se farlo tornare a casa

Alfie - il giudice dell'Alta Corte britannica : 'Può tornare a casa dai genitori - ma non in Italia' : Il caso Alfie sta scatenando proteste e interrogativi, quanto e più di vicende precedenti, a maggior ragione dopo la decisione del governo di Roma di concedere la cittadinanza italiana "per motivi ...

Alfie - l'Alta Corte Gb fissa una nuova udienza : Dopo il via libera ad avviare le procedure di distacco di Alfie dai macchinari salvavita, il piccolo ha continuato a respirare nel suo lettino. Tra poche ore il caso torna in un tribunale. I genitori hanno ottenuto che nel frattempo il piccolo venga idratato

Giudice Alta Corte riapre su caso Alfie : 14.45 Il Giudice d'Appello dell'Alta Corte britannica Anthony Hayden, firmatario nei giorni scorsi del verdetto di via libera a staccare la spina al piccolo Alfie Evans, ha fissato per oggi pomeriggio una nuova,inattesa udienza sulla base degli sviluppi delle ultime ore. L'udienza è convocata a Manchester per le 15:30 locali (le 16:30 in Italia), ha annunciato una portavoce. Convocati i legali di tutte le parti, inclusa la famiglia e ...

Alfie - il caso non è chiuso. Nel pomeriggio udienza davanti l'Alta Corte britannica : In mattinata gli è stato riattaccato l'ossigeno dopo che ieri sera era stato staccato dalle macchine, riuscendo ugualmente a sopravvivere per 10 ore. Continua la battaglia per cercare di salvarlo

Gb - giudice : staccate la spina al piccolo AlfieAlla famiglia resta l'Alta Corte : Con il via libera dei giudici i medici spegneranno i macchinari che alimentano il piccolo Evans, bimbo di 21 mesi ricoverato a Liverpool per una malattia neurologica degenerativa e non ancora del tutto diagnosticata. La decisione va contro il volere dei genitori del bimbo: a loro non resta che un ultimo ricorso alla giustizia inglese.