Alfie | il giudice ha deciso | «Può tornare a casa | ma non in Italia» Il governo gli aveva

Caso Alfie - clamoroso : per il giudice potrebbe andare a casa - ma non in Italia : Il giudice dell’Alta Corte britannica ha chiesto ai medici dell’ospedale Alder Hey di Liverpool di valutare se consentire che Alfie Evans venga riportato a casa dal padre e dalla madre, mentre non ha fatto alcuna apertura su un trasferimento in Italia. Lo riferiscono reporter britannici presenti all’udienza di oggi a Manchester citati dal Liverpool Echo. Ora s’attende la risposta dell’ospedale. Il giudice ha inoltre ...

Caso Alfie - l’Ospedale Bambin Gesù : “Aspettiamo la decisione del giudice - ma siamo pronti a prendere il piccolo” : “Ho appena parlato con il Colonnello Schiavo dell’Ambasciata italiana a Londra per chiedere di quale attrezzature noi avremmo bisogno per il trasporto di Alfie in Italia. E’ tutto pronto, ma dobbiamo aspettare la decisione del giudice. Il Bambino nelle ultime ore ha dimostrato di essere forte ed è chiaro che i giudici dovranno tenere conto di questi fatti e fare qualcosa di più attivo”. Ad affermarlo all’Adnkronos ...

Giudice Alta Corte riapre su caso Alfie : 14.45 Il Giudice d'Appello dell'Alta Corte britannica Anthony Hayden, firmatario nei giorni scorsi del verdetto di via libera a staccare la spina al piccolo Alfie Evans, ha fissato per oggi pomeriggio una nuova,inattesa udienza sulla base degli sviluppi delle ultime ore. L'udienza è convocata a Manchester per le 15:30 locali (le 16:30 in Italia), ha annunciato una portavoce. Convocati i legali di tutte le parti, inclusa la famiglia e ...

Alfie - in serata consulto giudice Gb con legali Italia : Anthony Hayden, il giudice della Corte d'appello britannica che ha firmato il verdetto che autorizza i medici di Liverpool a staccare la spina al piccolo Alfie Evans, avrà un confronto telefonico "...

Eutanasia - caso Alfie : “Si ipotizza un nuovo intervento del giudice” : Un ritardo nell’esecuzione del piano per spegnere le macchine che tengono in vita Alfie Evans potrebbe rendere necessario un nuovo intervento del giudice. E’ l’ultimo sviluppo di cui si dà notizia sulla pagina Facebook Alfies Army Official, aggiornata dai sostenitori della battaglia dei genitori per tenere in vita il piccolo. “Poiché l’ospedale non ha rispettato l’ordine del piano di cura di estubare” ...