Albiol | ' Ora ci aspettano 4 finali'

raisport.rai

: A Firenze si vogliono scansare. A Torino, lato granata, idem. A Milano non vedono l'ora di contribuire alla sconfit… - AlexColavitti : A Firenze si vogliono scansare. A Torino, lato granata, idem. A Milano non vedono l'ora di contribuire alla sconfit… - CalcioNapoli24 : - StudioAlveS21 : #LeQuattroGiornateDiNapoli Avete sbancato l'Allianz, ora testa alta, orgoglio, grinta e cuore...e prendiamoci quest… -

(Di martedì 24 aprile 2018) Per noi è più dura, non abbiamo il miglior giocatore del mondo come allora, ma ce la giocheremo', ha ribadito il difensore azzurro.