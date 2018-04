Al via le riprese di Stranger Things 3 | Millie Bobby Brown è tornata sul set per i nuovi

Le riprese di Zero Zero Zero si spostano in Messico per il “viaggio della cocaina” : La cocaina è al centro della nuova serie firmata da Stefano Sollima per Sky Zero Zero Zero. Dopo l'evento Gomorra e del suo fratello minore, Suburra, ecco che all'orizzonte Sky ha una nuova serie di lanciare e le polemiche, anche in questo caso, non mancheranno. Ancora una volta la firma di tutto sarà quella di Roberto Saviano, suo è il libro dal quale la serie è tratta e sue le ricerche che hanno permesso di andare in profondità nel ...

Coliandro 7 - via alle riprese. L'ispettore è tornato a Bologna / FOTO : Bologna, 19 aprile 2018 " Giampaolo Morelli, alias L'ispettore Coliandro, è tornato sul set per le riprese della settima serie firmata dalla premiata ditta Manetti Bros . Martedì sera, insieme con la ...

Netflix annuncia Baby con Benedetta Porcaroli e Claudia Pandolfi : al via le riprese della serie sullo scandalo dei Parioli : Netflix conferma la produzione della nuova serie tv italiana che arriva dopo Suburra e si prepara ad aggredire il mercato con un'altra storia vera, lo scandalo delle Baby prostitute ai Parioli. Proprio all'evento romano che si è tenuto oggi, Netflix ha annunciato il via alle riprese della serie alla cui regia ci saranno Andrea De Sica e Anna Negri. Nel cast della serie ci saranno alcuni volti noti delle fiction e del cinema italiano a ...

«Gomorra 4» - al via le riprese : il video dal set esclusivo di Genny e Patrizia diventa virale : Sono cominciate le riprese di ' Gomorra 4 '. E direttamente dal set arriva un video diffuso in rete dal canale Facebook di Sky Atlantic che fa impazzire i fan. A confezionalo gli attori Salvatore ...

Salvatore Esposito sul set di Gomorra 4 : Genny e Patrizia danno il via alle riprese con un funerale? (video) : Non è la prima volta che la serie ha a che fare con un funerale e le prime riprese di Gomorra 4 potrebbero proprio regalarci l'addio a Marco D'Amore dopo l'omicidio di Ciro, ma sarà davvero così? In questi anni abbiamo imparato che le riprese non seguono una sequenza temporale simile a quella che poi vedremo in onda e questo non permette illazioni o altro ma, al momento, sembra che per Ciro non ci sarà un funerale degno di un boss. Salvatore ...

Al via le riprese del video di Will we be strangers di Elisa - come Steve McQueen tra Eur e Tiburtina : Le riprese del video di Will we be strangers di Elisa rivelano che la clip dedicata al nuovo singolo sarà votata all'avventura automobilistica in stile Steve McQueen. Il video del nuovo singolo è girato a Roma, tra l'Eur e la Stazione Tiburtina, con due Mustang a fare da cornice a uno scenario decisamente al limite, che esprime quanto portato all'interno del testo del brano prodotto per Elisa da Big Fish. Will we be strangers è stato ...

Montalbano in Friuli : al via le riprese de ‘L’altro capo del filo’ : Dalla Sicilia al Friuli, dove il commissario Montalbano vola per indagare su un difficile caso di omicidio: questa la novità trapelata relativamente alla nuova infornata di episodi attualmente in lavorazione, relativi alle vicissitudini del commissario di Vigata. L’episodio, che vedremo su Rai 1 nel 2019, si intitola L’altro capo del filo, ed è tratto dall’omonimo romanzo con cui Andrea Camilleri “raggiunse nel 2016 la ...

Gomorra 4 : riprese al via tra Napoli - Bologna e Londra. Nuovo ruolo per Marco D’Amore : Marco D'Amore Inizieranno alla metà di aprile le riprese della quarta stagione di Gomorra – La serie. Dopo l’inaspettata morte di Ciro (Marco D’Amore) che ha chiuso la terza stagione, Genny (Salvatore Esposito) e Patrizia (Cristiana Dell’Anna) devono stabilire un Nuovo equilibrio nel sistema, mentre Enzo (Arturo Muselli) e Valerio (Loris De Luna) hanno confermato la posizione del loro clan nel centro di Napoli. Nuove minacce e nemici ...

