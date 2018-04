Al via l’atteso Vocespettacolo Film Festival di Walter Nicoletti

aldiladelcinema

(Di martedì 24 aprile 2018) Si terrà a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, la 1a edizione del Voce Spettacolo, in programma il 4-5 maggio 2018 presso il Cinema “Il Piccolo”. La rassegna cinematografica, fondata e prodotta dall’Associazione Culturale “Voce Spettacolo” di Matera, è ideata e diretta dall’attore materano. Il VSFF2018 focalizza l’attenzione sulla scoperta di giovani talenti ed ha l’obiettivo di promuovere il lavoro di autori di cinema provenienti dall’Italia e dal resto del Mondo. “L’idea di uninternazionale – dichara– che avesse dimora nella splendida cornice della Città dei Sassi, è nata di ritorno dalla Notte degli Oscar di Londra alla quale abbiamo partecipato in qualita di cienasti italiani. L’esigenza di consentire ai registi italiani ed internazionali di presentare le proprie opere per ...